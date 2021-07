DIM femenino, reflexivo tras la derrota en el clásico antioqueño

Luego de imponerse en Cali, Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas tuvo un traspié en el clásico antioqueño contra Nacional por primera vez en el fútbol femenino. Tras este último resultado, el técnico Carlos Paniagua y la jugadora Diana Vélez dejaron sus sensaciones de ese duelo.



“Jugamos contra un gran equipo como Nacional, nos superó de principio a fin, nos desgastaron y hasta el minuto 20 del primer tiempo, intentamos ordenarnos, pero con el primer gol de Nacional no nos pudimos reponer. Fue un mal día, esta es la cuarta Liga que estoy dirigiendo y este fue el partido más malo que hemos jugado. Queremos reponernos rápido de este golpe”, indicó el técnico poderoso.



Sobre el encuentro, el técnico Paniagua señaló que “para destacar de este partido, muy poco. Repito, nos superaron y ahora nos quedan arropar este plantel, se perdió un partido, pero quedan ocho fechas. Vamos a Bucaramanga a recuperar lo perdido, es importante trabajar. Hay que tener equilibrio y preparar lo que se viene”.



Por su parte, Diana Vélez expresó que “Fue un partido difícil no nos encontramos en el campo, Nacional salió a proponer y estuvimos desconectadas, ahora nos toca trabajar fuerte y mejorar para lo que se viene. Nos afectó la presión del rival, el no tener el balón, el desgaste del clima y la hora nos costó. Salimos muy tranquilas y lo que queda es mejorar y pasar la página”.



Finalmente, el técnico opinó sobre el cambio que tuvo en ataque con respecto al juego frente al América en Cali. “Nosotros analizamos al rival, vimos el video de Nacional contra Real Santander, es un equipo fuerte, que te presiona y con mucho oficio. Por eso consideramos que Estefanía Cartagena era mejor para iniciar el partido y Greicy Landázury la guardábamos para el segundo tiempo. Desafortunadamente no nos dio esa idea, fue muy difícil replantear un partido con varias jugadoras que no andaban bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8