‘Para mí, el resultado fue justo‘: Paniagua, tras el empate del DIM-FI

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas sigue sumando en la Liga femenina y en zona de clasificación en el grupo B tras el empate contra el líder Deportivo Cali. Pese a que este resultado lo obtuvo en el Atanasio, el técnico Carlos Paniagua valoró el resultado obtenido y es optimista de cara a los próximos juegos que afrontará en su zona.



“Teníamos al frente un equipo de mucha jerarquía, que se armó para pelear cosas importantes. Felicito al Deportivo Cali, juegan con mucha intensidad, fue un partido muy bien jugado, disputado. Cali en el primer tiempo tuvo muchas llegadas, en el segundo tiempo fuimos más, jugamos más corto, pero en líneas generales fue un gran juego”, destacó el técnico antioqueño.

Además, “el gol que nos marcó el Cali, fue al mismo minuto que nos hizo Nacional el primero en el clásico. Eso me preocupó, pero luego el equipo se plantó bien, los cambios nos resultaron. Ambos equipos se entregaron en la cancha, para mí, el resultado fue justo”.



Sobre el trámite del partido, Paniagua comentó que “en el primer tiempo, el equipo estuvo muy largo y las transiciones del Deportivo Cali era un peligro inminente en nuestro arco, nos faltó que en el primer tiempo fuéramos más cortos, evitando los lanzamientos del rival. En el segundo tiempo mejoramos”.



En cuanto a la labor de la jugadora Estefanía Cartagena como extrema y delantera ‘9’, Carlos explicó que “Estefanía Cartagena es una jugadora potente, hizo un buen trabajo, le pedimos que jugara de ida y vuelta. En el segundo tiempo la usamos como centrodelantera, ocupando el lugar de Greicy Landázury quien tuvo mucho desgaste, a mi concepto cumplió”.



Pensando si sumó un punto o perdió dos, Paniagua remarcó que “es un grupo muy difícil, de visitantes hemos hecho una campaña perfecta, acá se nos ha hecho difícil, pero me voy feliz porque logramos sobreponernos ante la adversidad, empatando un partido, que por momento pudimos irnos de largo. Teníamos un rival directo al frente con 10 puntos en la tabla, nosotros con nueve, planteamos el partido para ganar. Al final, logramos sumar y terminamos bien en esta primera vuelta. Por gol diferencia somos segundos, faltando poco para terminar el partido, les pedí a las jugadoras que no salieran tan desordenadas, el punto nos servía. Es un resultado que deja todo muy abierto y está muy apretado”.



Por su parte, la jugadora Liced Serna sostuvo que “nos faltó más compañerismo, estar más unidas para conseguir un mejor resultado. Los dos equipos salieron a buscar el partido, pienso también que el resultado fue justo”.



Finalmente, el técnico habló sobre las jugadoras jóvenes que integra el plantel del DIM-FI. “Estamos dándole la oportunidad a jugadoras de la cantera de Formas Íntimas, por momentos les cuestan esos partidos tan intensos, enfrentar jugadoras experimentadas, es bonito esto porque estas jugadoras están creciendo y estos partidos que se juegan contra estos rivales, hacen que sean más importantes para el equipo. El domingo recibimos al América, hay que recuperar el grupo y buscar las que estén mejor para competir”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8