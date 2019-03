Guía para entender el caso de Didier Luna, acusado de acoso sexual

Todo empezó el 21 de febrero cuando se conocieron las denuncias que realizaron algunas jugadoras de la Selección Colombia Sub-17 contra el ex técnico Didier Luna, a quien acusaron de acoso sexual. Después se conocieron más denuncias. La Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional tomaron cartas en el asunto. Luna ya fue citado por la Fiscalía General de la Nación para imputarle cargos como posible responsable del delito de acoso sexual.

21 de febrero

Se conocen las primeras denuncias contra Luna

Dos futbolistas de la Selección Colombia Femenina Sub-17, quienes ocultaron su identidad, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y laboral por parte de Didier Luna, director técnico del equipo nacional y el preparador físico, Sigifredo Alonso. Ambos hicieron parte del proceso de preparación que se llevó a cabo en Bogotá para el Mundial de Uruguay. Una de las afectadas se refirió así sobre Luna: “Un tipo que tenía ciertas actitudes con las niñas, como cogerles la cola, intentar besarlas, escudándose debajo de una figura paternal”.

21 de febrero

Respondió la Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en rueda de prensa sobre las denuncias de acoso sexual y laboral en la Selección Colombia Femenina Sub 17. “En este momento no hay ninguna denuncia en la Federación y cuando lleguen se le darán las respuestas respectivas con las diferentes comisiones", dijo el dirigente, quien además es la cabeza del fútbol aficionado (Difutbol), que se encarga del fútbol femenino en Colombia.

El vicepresidente habló sobre el escándalo femenino de la Selección. Foto: Julián Bermúdez/FUTBOLRED

25 de febrero

Algunas jugadoras defendieron a Luna

Algunas futbolistas lanzaron una campaña en redes sociales para apoyar al técnico Didier Luna. Con el hashtag #portubuennombredidierluna, algunas jugadores dieron su voz de apoyo al técnico que conocieron por su trabajo en la Liga de Fútbol de Bogotá. Días después algunos de esos post fueron borrados, menos el de la jugadora Paola Sánchez, quien recibió duras críticas por este video.



25 de febrero

Surgió otra denuncia contra Luna

Carolina Rozo, fisioterapeuta del equipo en el Suramericano que se disputó en Argentina, habló en La W y confirmó que las acusaciones sobre el técnico son ciertas y dio ejemplos claros de cómo fue el acoso sexual y laboral que ella evidenció en el interior del equipo. “Fui víctima de acoso sexual y laboral por parte del director técnico de la Selección Sub-17 Femenina, Didier Luna. Sin embargo por situaciones que se estaban presentando dentro de las concentraciones empecé a notar comportamientos extraños con las niñas”, dijo.

27 de febrero

Nuevo comunicado de la FCF

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) volvió a referirse a las últimas denuncias de jugadoras y cuerpo técnico de la Selección Colombia femenina. La entidad dijo no tener conocimiento oficial de denuncias de acoso sexual o laboral y afirma que, "en caso de tener conocimiento de un acto de esa índole", ofrecerá su cooperación:

"Le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, en aras del bienestar de nuestras jugadoras y miembros de la Selección Colombia Sub17, esclarecer cuanto antes los hechos denunciados de supuesto abuso sexual al interior del equipo... Rechazamos tajantemente el acoso sexual y laboral, y manifestamos cero tolerancia frente a actos que de cualquier forma atenten contra la integridad de cualquier miembro de nuestras Selecciones Colombia. Es por esto, que coadyuvaremos con la Fiscalía General de la Nación en cualquier proceso que ellos requieran", afirmó.



28 de febrero

Entra en acción la Defensoría del Pueblo

La entidad que defiende los derechos de todos los colombianos, envió un derecho de petición en el cual hacía referencia a los casos de “presunto acoso sexual y aparente discriminación contra algunas mujeres integrantes de las selecciones nacionales” y pidió respuestas a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



28 de febrero

Didier Luna rompió su silencio

Luego de las acusaciones de acoso laborar y sexual que lanzó en su contra Carolina Rozo, fisioterapeuta de la Selección Colombia Sub-17 en el pasado suramericano de la categoría, que se disputó en Argentina, el técnico Didier Luna rompió su silencio para negarlas de manera categórica a través de un comunicado, ya que según él “no corresponden a la realidad y que por el contrario son atropellos e injurias a mi vida profesional, familiar y personal”.

“Las denuncias realizadas por la señora Carolina Rozo, no tienen fundamento y sus acusaciones son mediáticas y sensacionalistas, con ellas solo pretende manchar mi imagen como profesional dedicado al fútbol, vulnerando mi dignidad, la de mi familia y generando en los colombianos una imagen negativa sobre mí”, dijo Luna en un documento de dos páginas que fue entregado a los medios de comunicación.

Comunicado del técnico Didier Luna, sobre las acusaciones que se le hacen por acoso sexual y laboral. Foto:



3 de marzo

La vicepresidenta de Colombia se pone al frente del asunto

Marta Lucía Ramírez convocó para el lunes 4 de marzo una reunión con varias instituciones y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para analizar las denuncias por acoso sexual formuladas por jugadoras de la selección Sub-17 en las últimas semanas. "En nuestro Gobierno no vamos a permitir el acoso, ni ningún tipo de abuso a los niños o niñas”, dijo Ramírez, citada en un comunicado de su despacho.



4 de marzo

Se firma pacto entre el Gobierno y la FCF

El resultado de la reunión que convocó la Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez fue la firma de un pacto por la transparencia firmado por Ramón Jesurún, presidente de la FCF; Ernesto Lucena Barrero, director de Coldeportes; Ana María Tribin, Consejera para la Equidad de la Mujer, y Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El documento precisa que es necesario "Adoptar la política de cero tolerancia con el abuso, explotación, acoso, discriminación o violencia en el deporte colombiano con énfasis especial en los menores de edad y poblaciones vulnerables".



4 de marzo

Luna es citado a audiencia ante la Fiscalía

El próximo 22 de abril, a las 8 a.m., se llevará a cabo la audiencia en la que se le imputarán cargos al exdirector técnico de la Selección Femenina de Fútbol Sub 17, Didier Alfonso Luna como posible responsable del delito de acoso sexual.