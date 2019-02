'Ya no tenemos miedo': Jugadoras de Colombia hacen graves denuncias

Las jugadoras de la colombianas buscan desde hace varios años ganar un protagonismo en el fútbol internacional y para eso han hecho un exhaustiva lucha desde diferentes ángulos.

Si bien lograron que se hiciera la Liga en el fútbol colombiano, aún siguen en la búsqueda de mejores salarios, más continuidad en los torneos y otras luchas para poder hacer de su profesión el único sustento.

Muchas se han quedado en el balompié nacional y otras han emigrado al extranjero. Ese es el caso de Melissa Ortiz e Isabella Echeverri, quienes han hecho una carrera en Estados Unidos y eso les ha servido para hace un comparativo entre lo que pasa allá y en Colombia con el fútbol femenino.

En esta oportunidad, ambas futbolistas unieron su voz para denunciar varios hechos. "Nos sentimos amenzadas. No nos pagan. Ya no nos dan vuelos internacionales. Los uniformes son viejos. La Federación ha cortado jugadoras por hablar. Un empleado trató de venderme mi propia camiseta. Ya no tenemos miedo y estamos aquí para hablar", fueron las palabras de estas futbolistas.