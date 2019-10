Futbolistas españolas marcan el camino: irán a huelga por sus derechos

Mientras en Colombia la falta de unanimidad hizo naufragar un paro de futbolistas anunciado, en España las futbolistas dieron un paso más y decidieron que irán a huelga para reivindicar derechos laborales y profesionales que, según alegan, no están siendo respetados.

La decisión se tomó este lunes por parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que no llegaron a un acuerdo con sindicatos como AFE, Futbolistas ON y UGT.



La decisión se tomó para cesar actividades el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, durante la novena jornada del torneo local y será indefinido.



Según el diario Marca de España, no asistieron delegados del Barcelona pero sí del Tacon y Athletic Cluby hubo momentos de tensión y gritos, en los que se pidió la deslegitiminación de la huelga, lo cual fue rechazado.



En España existe la obligación de anunciar la huelga con al menos cinco días de antelación, pero como el 4 de noviembre hay para de selecciones, la misma se cumplirá a mediados de noviembre.