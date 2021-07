Nacional femenino se juega un partido aparte vs América: ¡hay clásico!

Atlético Nacional recibe este miércoles desde las 6 de la tarde al América de Cali, por la tercera fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. El conjunto verdolaga marcha con puntaje ideal tras dos encuentros disputados, enfrentará a las subcampeonas del torneo y la Copa Libertadores, quienes no han tenido un buen arranque y necesitan ganar para no quedar al borde de la eliminación en el campeonato.

Por tercer año consecutivo, Atlético Nacional y América de Cali se ven las caras en un duelo definitivo. Las dos anteriores fueron en la llave de cuartos de final, donde se impusieron las escarlatas, las realidades son opuestas y las dirigidas por Diego Bedoya buscarán ahondarle esa crisis de resultados a las escarlatas.



“Más que sorprenderme el nivel del equipo, seguimos con la convicción de conformar un buen plantel. Línea a línea vamos creciendo y aprovechando los diferentes momentos, en el clásico tuvimos jugadoras con un muy buen nivel. Más allá de sorprender, estamos convencidos de conseguir los resultados”, remarcó el entrenador Bedoya.



Por su parte, Lady Andrade habló sobre cómo afrontar estos clásicos y el poder contar con público en el estadio. “Para Nacional los clásicos no se juegan, se ganan y si es con buen fútbol mejor. Esa victoria contra Medellín tuvo un gran valor y ahora tenemos un partido contra América. Contar con gente en el estadio es un plus, son una motivación para nosotras y dan ese empujón para conseguir los triunfos”.



“Desde el inicio, sabíamos que el torneo iba a ser muy duro. Hay equipos como América que no tiene puntos, están con la obligación de sumar. Va a ser un partido diferente a lo que las hemos enfrentado, van a salir a buscar el juego y esos espacios nos van a servir mucho a nosotros”, agregó Bedoya.



Datos entre Atlético Nacional y América de Cali



En la Liga femenina, Atlético Nacional y América se han enfrentado en cuatro ocasiones, todas en cuartos de final, en las ediciones 2019 y 2020. El saldo es de dos victorias escarlatas y dos empates, curiosamente los dos triunfos de las ‘diablas rojas’ fueron en suelo antioqueño.



Alineación probable



Atlético Nacional: Michell Lugo; Ana Fisgativa, Kelly Quiceno, Lizeth Ocampo, Daniela Tamayo; Mariana Muñoz, Lorena Bedoya, Lady Andrade; Yisela Cuesta, Estefanía González, Manuela González.



D.T.: Diego Bedoya.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jenny Arias (Asocafa).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8