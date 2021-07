Nacional igualó 0-0 con Cali: muchas intenciones y pocas emociones

Atlético Nacional igualó sin goles con Deportivo Cali, en juego por la cuarta fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las verdolagas no supieron descifrar la buena defensa azucarera y tuvieron que conformarse con un empate que suma, pero sabe a poco. Por parte de las visitantes, siguen en la parte alta del campeonato con 10 puntos, cero goles en contra en cuatro encuentros disputados.

La fuerte temperatura en el estadio Atanasio Girardot hizo que la intensidad en el juego no fuera tan alta en los primeros minutos. Al minuto 12, Cali tuvo su primera llegada del partido por intermedio de Jorelyn Carabalí, quien tuvo un mano a mano con la arquera panameña Elizabeth Bailey quien controló de gran manera.



Al 20, Linda Caicedo estremeció el arco local con un remate que pegó en el larguero y bajó muy cerca de la línea. En el rebote, Bailey salvó un cabezazo de Ingrid Guerra. Sobre el minuto 26, atacaba Nacional, pero en el despeje, la arquera Sandra Sepúlveda chocó con Jorelyn Carabalí y el juego se detuvo poco más de cuatro minutos, mientras era atendida la golera ex DIM-FI.



Sobre el minuto 37, Linda Caicedo aprovechó un pase filtrado, eludió a una defensora y cuando iba a rematar, demoró mucho tiempo cerrándose el ángulo de tiro. Las constantes faltas no dejaron retomar la dinámica en el partido.



Promediando el tiempo de descuento, Kelly Quiceno de tiro libre, tuvo la mejor aproximación de Nacional en el primer tiempo, con un remate fuerte que se fue cerca del arco visitante.



En la etapa complementaria, Nacional efectuó un cambio, ingresando Leysy Pulgarín en lugar de María Fernanda Agudelo. Cali seguía tomando la iniciativa, por parte de las verdolagas, jugaban esperando y realizando transiciones rápidas.



Al minuto 20, Manuela González se animó a rematar de media distancia, pero la pelota pasó desviada del arco custodiado por Sandra Sepúlveda. La delantera se acercó al borde del área sobre el sector izquierdo.



Terminó el partido con buenas sensaciones, buenas voluntades, pero poca eficacia en el arco contrario. Nacional volvió a ceder terreno en casa, mientras que Cali hace negocio y mantiene el liderato del grupo B, donde tendrá un duelo clave, cuando enfrente a su escolta Independiente Medellín – Formas Íntimas en el siguiente partido del calendario.



En la próxima fecha. Atlético Nacional visita al Atlético Bucaramanga, mientras que Deportivo Cali visita en el Atanasio a Independiente Medellín – Formas Íntimas.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8