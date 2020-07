¡Talento colombiano de exportación! Mayra Ramírez jugará en España

Mayra Ramírez cumple el sueño de dar els alto a Europa tras ser presentada como refuerzo del Sporting Club Huelva de España.

La colombiana de 21 años deja al Independiente Medellín, con el que fue subcampeona de la Liga Colombiana, y viene de ganar con la selección nacional la medalla de oro de los Juegos Panamericanos 2019.



Según el equipo, se trata de una delantera "veloz y agresiva", que llega para "marcar muchos goles".



La futbolista aseguró para la web de su nuevo club que lo conoce pues "lo he seguido mucho, he estado muy informada" y sabe del reto que tendrá: "cada delantera tiene una responsabilidad, que es marcar goles en los partidos y a eso voy".



Más de una veintena de jugadoras están ya en el fútbol del exterior, mientras en Colombia todavía no se sabe si habrá liga profesional o no.