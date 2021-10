Dura baja en Selección Colombia y Sevilla: terrible lesión de Isabella

Durante el fin de semana, llegó una mala noticia a Colombia desde LaLiga Femenina de España y se dio por la lesión de la defensora Isabella Echeverri, capitana del Sevilla. La jugadora de Selección Colombia salió lesionada frente al Athletic de Bilbao y se temía lo peor. Este lunes ella misma confirmó en redes que iba a ser intervenida quirúrgicamente.

"Es increíble como una sola acción puede cambiarte la vida. Hoy se me cierra una puerta pero estoy segura que un universo entero se abrirá para mi. Gracias a mis compañeras (incluidas las del Athletic) por la ayuda y disposición en el momento de mi lesión", expresó Isabella tras el partido.



Este lunes, a través de historias en Instagram, agradeció los mensajes de apoyo e informó que "en el partido se me quedó enganchado el pie al césped y tuve una fractura de peroné, yo sola, nadie me pega ni nada. Muy traumático y doloroso. Estaba mejor que nunca, pero estoy mentalizada para este nuevo reto. Me operan esta tarde".



Cabe recordar que Isabella es una de las colombianas más destacadas en el fútbol europeo y se esperaba su llamado a próximos microciclos de Selección Colombia femenina, que a propósito tendrá duelo amistoso el 23 de octubre (4:00 pm) en Cali frente a Chile. Duelo que se disputará en fecha FIFA. La tricolor se alista para la Copa América que será en 2022.