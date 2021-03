¿Qué tal el once ideal? Fémina premió a lo mejor el fútbol femenino

En la noche del jueves se vivió la cuarta gala de premiación de Fémina Fútbol, que reconoce lo mejor del fútbol femenino en Colombia. Ysaura Viso, goleadora de la Liga Femenina Betplay 2020, fue elegida como la mejor jugadora del año. También se eligió once ideal del campeonato (con seis representantes del vigente campeón), jugadora revelación, influyente y mejor entrenador.

El once ideal quedó conformado por Daniela Solera (Santa Fe); Lizeth Aroca (Millonarios, Leivis Ramos (Santa Fe), Nubiluz Rangel (Santa Fe), Viviana Acosta (Santa Fe); Daniela Montoya (Junior), Fany Gauto (Santa Fe), Catalina Usme (América); Tatiana Ariza (Millonarios), Ysaura Viso (Santa Fe), Gisela Robledo (América).



Además, Daniela Solera, Viviana Acosta, Fany Gauto e Ysaura Viso, todas jugadoras del Santa Fe, fueron destacadas como las mejores en su posición.



Ysaura Viso se llevó el reconocimiento como la mejor jugadora del año: "Gracias Colombia por cobijarme y abrirme las puertas. Gracias a Fémina , mis compañeras, Santa Fe, a quienes me eligieron. No tengo palabras para esto", dijo la delantera venezolana, gran ausente en la Copa Libertadores a causa de una lesión.



Catalina Usme fue votada como la más influyente en el fútbol femenino y Gisela Robledo como la jugadora revelación. El técnico Albeiro Erazo recibió el premio al mejor técnico del 2020. En esta oportunidad también se premió al mejor gol del año, reconocimiento que recibió Laura Camila Adames, de Llaneros.



La cuarta gala de los Premios Fémina Fútbol contó con la presencia del ministro del deporte, Ernesto Lucena, quien se ha mostrado comprometido con el fútbol femenino en Colombia.