'En el fútbol femenino seguimos trabajando para la elaboración':Bedoya

Luego de un empate sin goles frente al líder del grupo B en la Liga femenina 2021 como es el Deportivo Cali, Atlético Nacional bajo el mando de Diego Bedoya destacó el trabajo de sus dirigidas en un juego disputado en un horario complicado como el medio día y bajo una temperatura inclemente.

“Valoro del equipo la entrega, tratar de proponer durante la mayor parte del juego. Tuvimos un bache de 20 minutos en el primer tiempo, donde Cali nos llegó con dos balones en el palo, de resto tuvimos elaboración, explotamos las zonas contrarias, generamos opciones en el segundo tiempo que nos faltó nitidez. Destaco el punto que sacamos contra las líderes del grupo, era un partido de tranquilidad, elaboración, no se dio el gol, pero no perdimos el ADN. Cuando hicimos juego directo fueron con direccionalidad que nos dieron tres llegadas claras de gol”, señaló Bedoya.



Sobre lo que buscaba a lo largo del juego, el estratega verde explicó que “buscábamos superar esa doble línea de cinco que ellas plantearon, había que filtrar esas líneas superando el volumen de ataque, cuando hacemos la variante ellas nos emplean juego directo. Decidimos retrasar a Lorena (Bedoya), nos faltó ser finos en la definición”.



Pensando en el próximo juego, declaró que “se viene Bucaramanga, un partido importante. No podemos demeritar un rival que no ha sumado, nos pasó con América que venía sin puntos y sumó sus primeros tres contra nosotros. Tenemos la necesidad de sumar y esperamos que este punto que conseguimos hoy contra Cali nos sirva para las últimas fechas”.



El técnico explicó la ausencia de Estefanía González, quien venía siendo pieza clave en el andamiaje ofensivo del equipo antioqueño. “Lo de Estefanía González, fue un rodillazo directo a la rodilla en el partido anterior, sufrió un desprendimiento y el rompimiento del ligamento cruzado. Por el calor del juego, ella no sintió dolor, pero con otra falta se le agudizó su lesión. Se espera que su recuperación será de nueve meses, queremos recuperarla para tenerla el próximo año”.



En cuanto al clima, el DT remarcó que “la visualización en el fútbol femenino es algo que venimos trabajando, es nuestra prioridad y es fundamental la transmisión en televisión. Esto de los horarios van a ser por mucho tiempo, el clima nos va a afectar, jugar al medio día no es fácil para nadie. El próximo domingo vamos a jugar a las 11 de la mañana en Bucaramanga, con un clima muy fuerte. Para esto, debemos prepararnos en la alimentación, en la hidratación, en los entrenamientos y poco a poco vamos creando ese hábito de jugadoras profesionales, de atletas que jueguen fútbol, no niñas que jueguen fútbol. Eso nos va a servir a todos, a las selecciones, a los clubes y a medida que va mejorando esa visualización, van a llegar más sponsor y mejores oportunidades para todos. El tema del clima es reiterativo, pero debemos adaptarnos a eso. En el fútbol masculino han tenido muchos cambios y ese aspecto de televisión es muy importante, por el tema de la visualización. Si queremos crecer, hay que adaptarnos. En este partido no dieron pausa por hidratación, aunque no estaba el clima tan recio, se sentía la temperatura”.



Finalmente, habló sobre el rendimiento del equipo, quienes se ubican terceras con siete puntos, a tres del líder Deportivo Cali. “Más que ceder cinco puntos, en torneos tan cerrados contra rivales que tuvieron un planteamiento similar, es difícil romper esas defensas lineales. Hay rivales con mucha necesidad, América de sumar, Cali de no perder. En el fútbol femenino seguimos trabajando para la elaboración, el mantener el arco en cero nos motiva para buscar ser más finos en ataque. Como perdimos cinco puntos de local, conseguimos tres de visitante contra Medellín”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8