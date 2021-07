'Comenzamos muy bien en un grupo tan cerrado': Carlos Paniagua

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas derrotó por 2-4 al América de Cali en el inicio de la Liga Femenina 2021. Las poderosas picaron en punta en el grupo B y al final del partido, el técnico Carlos Paniagua valoró el esfuerzo de sus dirigidas.

“Este partido lo habíamos trabajando pensando en el orden y el equilibrio del equipo. Felicito al rival, me siento orgullo de mis jugadoras hoy, enfrentamos a un gran rival que estuvo muy cerca de ganar la Copa Libertadores, nosotros venimos al Pascual y logramos vencerlas. En el segundo tiempo, por la alta temperatura, el equipo se fue quedando físicamente, entonces tuvimos que ser más tácticos y más ordenados. Afortunadamente logramos conseguir el resultado”, indicó Paniagua en rueda de prensa.



Además, “cuando planificamos este partido y con este horario, sabíamos que debíamos ser un equipo corto, solidario. Estábamos enfrentando a un rival con mucha potencia en ataque. Le pedí al equipo que estuviera corto y ordenado, desconectando a Catalina Usme. Logramos que ella se retrasara y le tocaba jugar desde muy atrás”.



En cuanto a la planificación, el estratega remarcó que “para enfrentar al América, había que ser muy ordenado en el terreno de juego. Sabíamos que era difícil, nosotros decidimos jugar largo, pelear la segunda jugada y estar en el campo de ellas. Como se planificó el partido, se logró. Comenzamos muy bien en un grupo tan cerrado, con tres puntos de visitante, esto nos va a ayudar para seguir adelante”.



Sobre esas tácticas, el DT poderoso describió que fue importante “el orden, tapar las bandas, cuando no circularon la pelota y se dedicaron a lanzar, era ganar esos segundos balones. Me parece que las jugadoras de Medellín fueron berracas, sacaron la casta y verlas contentas después de tantos momentos difíciles en la preparación, me llena de orgullo y satisfacción”.



En cuanto a las nuevas jugadoras, Paniagua comentó que “los refuerzos nos dieron mucha seguridad, Angie Mina estuvo muy bien en el arco, Diana Vélez estuvo impasable, Yesica Caicedo entró como extrema derecha y lo de Susana Álvarez nos dio mucho equilibrio y Daniela Montoya motiva al grupo con su liderazgo, me llenan de orgullo contar con ellas. Destaco el colectivo, las jugadoras que iniciaron, las variantes, el esfuerzo en el juego, en el clima que lo sintieron ambos equipos. Comenzamos con pie derecho en una zona tan complicada”.



Daniela Montoya brilló en el debut con las poderosas



Aunque ya había jugado con Formas Íntimas en 2017, el club tenía alianza con Envigado Fútbol Club, con lo cual este juego frente al América era el debut de la antioqueña con el DIM, equipo de sus amores. Tras el triunfo 2-4 sobre América, la capitana roja destacó el trabajo de sus compañeras en un terreno difícil con un sol inclemente.



“En el primer tiempo tuvimos un gran desgaste, para el segundo tiempo, ellas tuvieron cambios en su táctica. Nosotras tuvimos que buscar como llegarles, el clima estuvo muy difícil, pero fuimos organizadas, jugando en bloque para conseguir el resultado. Agradecidas con Dios por el triunfo, pero nos quedan nueve finales más, no hemos ganado nada aún, hay que seguir trabajando”, precisó.



Además, “mi aporte siempre será la experiencia, este es un equipo muy joven. Enfrentamos a un rival complicado como América, pero estábamos convencidas que íbamos a ganar. Por mi parte, estaré apoyando a mis compañeras, el fútbol es un deporte donde nos equivocamos mucho, pero hay que estar unidas para que las cosas se den”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8