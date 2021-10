Cali aseguró tres caras nuevas y busca otras para Copa Libertadores

Deportivo Cali representará a Colombia en la Copa Libertadores Femenina como campeón de la Liga local, reconociendo que si avanza a siguientes fases en su primera aparición en el certamen, más adelante encontrará rivales de jerarquía, aunque el objetivo es buscar el paso a la final.

En diálogo con FUTBOLRED, el técnico verdiblanco, John Albert Ortiz, señaló que están finiquitando la consecución de los últimos refuerzos, ya que este sábado deben reposar todos los documentos en la Conmebol.



Por ahora están listas la lateral Laura Aguirre, la defensora central venezolana María Alejandra Peraza y la también central Lorena Bedoya, las dos últimas provenientes de Nacional. Otra jugadora que está en la carpeta es la volante del DIM-FI, Daniela Montoya, aunque todavía no se ha concretado.



“Tenemos a Laura Aguirre (lateral del Medellín), a María Alejandra Peraza y a Lorena Bedoya. Daniela es una opción, pero no hay nada confirmado”, manifestó Ortiz.



Después de la partida de la titular, Sandra Sepúlveda (a Israel) -quien terminó como la menos vencida de la Liga-, Danna Moreno (a España) y Alejandra Rodríguez (a Panamá), para Cali es fundamental conseguir dos arqueras. “Estamos también hablando y creo que esta semana se concreta todo, ha sido difícil por todos los papeleos de Copa Libertadores, la Conmebol está complicada con los documentos. Tiene que ser una arquera de la Liga y si es de experiencia, mejor. Puede ser extranjera, pero que haya jugado aquí. Tenemos unos nombres, pero hay que esperar la respuesta de la Conmebol”, agregó el timonel ‘azucarero’.



John Albert añadió que “entre este jueves y viernes debemos confirmar todo, porque hay recepción de documentos hasta el sábado, el lunes en la tarde darán el visto bueno. El viaje del plantel será antes del 3 de noviembre, por lo que en este mes que queda se realizará reacondicionamiento físico y fortalecimiento técnico-táctico”.



Sobre el grupo que les correspondió, junto a Universidad de Chile, Alianza Lima y un equipo de Bolivia, dijo que “aparentemente es asequible, sé que Alianza Lima se iba a reforzar con jugadoras de América, no sé sin concretaron, también de Venezuela. Los equipos de Bolivia son muy ‘amateurs’ y el conjunto de experiencia es Universidad de Chile, que ha disputado varias ediciones de Copa y tiene cuatro jugadoras de Selección de Chile, dos de Selección argentina, a Carla Guerrero, una futbolista de ese país que estuvo en Santa Fe”.



Este domingo, el elenco verdiblanco tendrá un partido amistoso en San Antonio de los Caballeros (Florida, Valle) ante Generaciones Palmiranas. El periodista Jaír Abonía nos gestionó un homenaje y nos sirve de preparación, llevamos una semana de regreso a trabajos, pero con la base que tenemos y las que alcancen a llegar vamos a continuar con nuestra planificación.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés