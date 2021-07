Nacional se alista para Liga femenina: fichó a una campeona en Panamá

Siguen los anuncios en Atlético Nacional de cara a la Liga Femenina 2021, tras la llegada de Lady Andrade, Michell Lugo, María Alejandra Peraza, Yisela Cuesta, Manuela González y Lizeth Ocampo, llegó la lateral Kelly Quiceno, quien se consagró campeona hace un mes con el Tauro de Panamá.

Kelly Quiceno es una jugadora antioqueña de 27 años, en Colombia jugó en el Deportivo Pereira, Atlético FC y Deportivo Cali, antes de emigrar a Panamá donde actuó en el Tauro FC. Con gran calidad técnica y precisión, Kelly regresa al fútbol de nuestro país en el equipo verdolaga.



La lateral indicó en una nota con el medio ‘Semilleros deportivos’ en 2017 que tiene grandes facultades para jugar por derecha y por izquierda, debido a su condición de ambidiestra. “Uso las dos piernas, pero manejo más que todo la derecha, la verdad casi nadie patea bien con el pie que no suele usar, en mi caso la izquierda, igual tampoco voy a decir que soy experta en usar mejor la izquierda que la derecha, porque obviamente es mentira, pero si trato de coger mucho el balón con la izquierda, así el balón se me caiga al piso o yo me tropiece o lo que sea, pero seguir intentando para mejorarla, todo es de práctica”.



Sobre sus comienzos en el fútbol, Kelly contó en esa nota que arrancó desde los cinco años, cuando estaba todo el día en una cancha, con una mayor formalidad, acompañaba a su hermano que jugaba en un equipo de Envigado, llamado Efisae. A los 10 años se presentó, no la aceptaron, pero su persistencia le valió para estar en Molino Viejo, un club aficionado de Medellín, para luego arrancar su trayectoria profesional en el Deportivo Pereira, en 2017.





Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8