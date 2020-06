Muy triste: campeón de Copa Libertadores femenina ya no tendrá equipo

No pasó un año y medio. Era diciembre de 2018 cuando en las calles de Neiva se daba la bienvenida nada menos que al gran campeón de la Copa Libertadores femenina, Atlético Huila. Muchas de sus jugadoras comparten todavía fotos de aquella enorme felicidad.

Era el ejemplo, la bandera de una disciplina a la que deliberadamente le han dado la espalda a pesar de tener los resultados que obligarían, en un mundo más justo, a mirarla de frente.



Atlético Huila hacía contratos y los respetaba, garantizaba la vivienda de sus jugadoras, ofrecía las condiciones necesarias para dedicarse solo al fútbol, alimentaba el sueño de muchas niñas que veían posible el homenaje en la plaza del pueblo, el título, el éxito.



Era, más que nada, el producto de la voluntad de un club de demostrar que era posible apostar al fútbol femenino sin temores. Pero llegó la pandemia del coronavirus covid-19 y en el camino dejó la fe y la iniciativa.



Este viernes, el presidente del club, Jorge Perdomo, le confirmó a FUTBOLRED que el equipo femenino no podrá participar en un futuro torneo: "No vamos a participar a menos que aportes de Dimayor y Gobierno sean significativos, todo está patas arriba y tenemos la prioridad de salvar la institución, no al equipo femenino o al masculino, sino a toda una institución", dijo.



El directivo explicó que en medio de la incertidumbre, producto del coronavirus covid-19, la prioridad es usar los pocos recursos en otras urgencias: "No podemos participar, tenemos que reducir todos nuestros gastos". concluyó.



Lamentablemente, se trata de un precedente preocupante en tiempos en los que, efectivamente, no hay certeza de la realización de la Liga Femenina en Colombia.