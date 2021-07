En Palmaseca se jugará el clásico vallecaucano de Liga Femenino

Clásico es clásico. Un partido aparte en el que los antecedentes muchas veces no pesan. Deportivo Cali recibirá este viernes (5:30 p.m.) en el estadio de Palmaseca al América, en la segunda fecha de la Liga Femenina BetPlay 2021, en busca de conseguir otra victoria que le vaya clarificando el camino hacia la semifinal, que disputarán los dos primeros de cada llave.

Las ‘azucareras’ vencieron 0-2 como visitantes al Bucaramanga, mientras que las ‘diablas’ comenzaron mal al perder 2-4 con el DIM-Formas Íntimas en el Pascual Guerrero, por lo que esperan recuperarse en terreno verdiblanco.



El técnico John Albert Ortiz tiene dos dudas en su formación titular de jugadoras que presentaron molestias físicas en el compromiso en el Alfonso López, pero si las superan el Cali presentará el mismo onceno inicialista.



FUTBOLRED contactó al entrenador verdiblanco para conocer la actualidad del plantel: “Gloria a Dios empezamos bien, el grupo lo tomó con mucha seriedad. Desde nuestra labor como técnico decidimos imprimirles confianza, mucha unión, cero peleas y estrés, cualquier conflicto se soluciona allí y existe muy buena comunicación”.



Sobre el detalle que llamó la atención de la capitana Carolina Arias con la juez central del partido, dijo que “eso fue fundamental, allí ya marcó la pauta con eso y se va a hacer respetar”.



En cuanto al rival, expresó que “no deja de ser el favorito del grupo por más que haya perdido, no deja de ser el equipo a vencer por nómina, por funcionamiento, por experiencia, recorrido; son muchas cosas que tiene en común que así haya perdido no quiere decir que los que perdieron están eliminados y lo que ganamos ya estamos clasificados, hay que asumirlo con responsabilidad, ya pasaron las 24 horas que debe durar la alegría de la victoria como la tristeza de la derrota y nosotros lo asumimos porque clásico es clásico”.



Sobre el regreso de guardametas experimentadas como Katherine Tapia y Paula Villarraga, considera que “uno como rivales asume sus riesgos, porque posiblemente no es lo mismo tirar la pelota con la tercera arquera en un tiro libre o de esquina, que hacerlo con la titular, más que cambiarle es tener claro que ya no se puede jugar tan fácil y que con un saque pueden poner mano a mano a sus delanteras”.



Ortiz es consciente de que tienen que ser muy dinámicos, “hacerles mucha intensidad en la mitad, sabemos que la experiencia de sus jugadoras, el recorrido, pero también sabemos de la edad que ya tienen algunas, especialmente en el mediocampo, esa de pronto va a ser la clave, el que saque ventaja por la intensidad y juventud de las nuestras o ellas por la experiencia y recorrido con las que cuentan”.



Por su parte, Andrés Usme recupera a tres futbolistas que no estuvieron por razones médicas, como las arqueras Katherine Tapia, Paula Villarraga y la volante Jessica Caro.



La continuidad de la plantilla durante los últimos años ha sido importante, tanto en la Liga local como en Copa Libertadores, y seguramente tendrá a jugadoras habitualmente titulares como Carolina Pineda, Catalina Usme, Gisela Robledo y Joemar Guarecuco, además de Sandra Ospina, que le da mucha salida por el costado derecho.



Este jueves se informó oficialmente de un caso positivo asintomático, futbolista que debe guardar los respectivos días de aislamiento.



Hora: 5:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali).



Probables formaciones:



Deportivo Cali: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Kelly Ibargüen; María Morales, Paula Medina, Camila Reyes, Linda Caicedo; Manuela Paví, Laura Orozco.



D.T.: John Albert Ortiz.



América de Cali: Katherine Tapia (Paula Villarraga); Leury Basanta, Daniela Arias, Anlly Iglesias, Fabiana Yantén; Jessica Caro, Carolina Pineda, Sandra Ospina, Catalina Usme; Gisela Robledo, Joemar Guarecuco.



D.T.: Andrés Usme.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces