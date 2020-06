Fútbol femenino exige igualdad: en Portugal demandarán la Federación

Un total de 140 futbolistas de la Liga de Portugal femenina han iniciado una cruzada contra la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), ya que el estamento futbolístico luso ha fijado un techo máximo salarial de 550.000 euros para una plantilla de Primera división, lo que supone, aseguran, una "discriminación de género".



El pasado 29 de mayo, la FPF fijó para la temporada 2020/2021 un techo de masa salarial para cada plantilla de fútbol femenino de 550.000 euros, medida que ha enconado a las jugadoras, ya que, por ejemplo, este techo salarial no lo aplica para el fútbol masculino.



Las futbolistas, la mayoría de la primera lusa, aunque también hay jugadoras de Segunda y portuguesas que militan en clubes del extranjero, se han organizado y han contratado los servicios de un abogado, que iniciará las medidas legales.



Según el comunicado que han emitido hoy, "la FPF viola drásticamente el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al restringir el acceso a la igualdad de oportunidades para las futbolistas nacionales y extranjeras".



También han explicado que esta medida adoptada por la Federación será elevada a "los tribunales nacionales, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia, cuya jurisprudencia defiende el principio de igualdad".



Muchas de las jugadoras se sienten discriminadas y no entienden cómo se ha fijado un techo gasto, medida que no existe en el fútbol masculino luso, y, además, no tienen, como ya ocurre en otras ligas europeas femeninas, un salario mínimo anual fijado por convenio. Piden en el comunicado que la FPF retire esta medida, que va contra "la afirmación del fútbol como un deporte global".