El fútbol femenino, indignado por lo que dijo una figura holandesa

Las mujeres del fútbol en Estados Unidos están indignadas, molestas y ofendidas con las fuertes palabras de Frank de Boer, exfutbolista holandés que ahora es técnico del Atlanta United masculino. El timonel, mundialista con Holanda en 1994 y 1998, calificó de ridícula una de las peticiones que hacen las jugadoras en el mundo en busca de una igualdad de género.

De Boer hizo en una entrevista con ‘The Guardian’ esta semana y dio declaraciones que no gustaron para nada a las estadounidenses, campeonas mundiales del fútbol femenino. El holandés cree que es “ridículo” pensar en un pago equitativo entre el fútbol masculino y femenino, porque el interés que generan cada uno es muy diferente.



“Si el fútbol femenino fuese tan popular como el masculino, deberían ganar la misma cantidad de dinero. Pero no lo es, ¿así que por qué tendrían que ganar lo mismo? Me parece ridículo”, comentó De Boer, quien añadió: “Es lo mismo en el tenis. Si ven las finales del mundial, 500 millones o algo así (ven la final masculina) y 100 millones ven la femenina, esa es la diferencia”.



De Boer se disculpó y explicó lo que quiso decir

De Boer desmintió las declaraciones al diario inglés, o por lo menos aseguró que las sacaron de contexto.



“Me gustaría aclarar mis comentarios en el la entrevista con ‘The Guardian’. Cuando lo colocas en contexto, mi posición es que yo respeto y apoyo el fútbol femenino y estoy emocionado por su crecimiento a nivel internacional y en Estados Unidos. Creo que en los que se refiere a la parte económica del juego, los salarios en el fútbol femenino incrementarán mientras que siga creciendo en popularidad. Eso es fantástico y era lo que todos querían ver. Estoy muy orgulloso de ser parte de un club que abarca la equidad. Pido disculpas por cualquier distracción que esto ha generado al equipo y esta organización”, dijo de Boer en un comunicado.