Linda Caicedo no tiene techo: ¡histórica nominación a premio The Best!

No es una novedad, felizmente, orgullosamente para Colombia: ¡Linda Caicedo vuelve a ser nominada a uno de los premios más importantes del fútbol mundial!

La atacante ha sido incluida en la lista de finalistas del premio The Best de la FIFA, que reconoce a la mejor de la temporada. Y ahí está ella, su sonrisa, su inagotable talento.



Y es que méritos no le faltan pues viene de clasificar a los cuartos de final en el Mundial Sub-20, de ser finalista del Mundial Sub-17 y de ser una de las grandes protagonistas en la clasificación histórica de Colombia a los cuartos de final de la Copa Mundo de Australia y Nueva Zelanda.



En el torneo Sub-17 de India, Linda compartió la Bota de Oro con cuatro goles y fue Balón de Plata, es decir la segunda mejor del torneo. No hay que olvidar que también ganó el premio al mejor gol de la reciente Copa del Mundo de mayores, el que le anotó a Alemania en al victoria 2-1 de la primera fase.

​

¿Quién es la competencia? España y las españolas. Ellas fueron son campeonas mundiales en todas las categorías y tienen cuatro nominadas. Esta es la lista completa:



Aitana Bonmatí (Spain / FC Barcelona)

Linda Caicedo (Colombia / Real Madrid CF)

Rachel Daly (England / Aston Villa Ladies FC)

Kadidiatou Diani (France / Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain prior to Aug 2023)

Caitlin Foord (Australia / Arsenal WFC)

Mary Fowler (Australia / Manchester City WFC)

Alex Greenwood (England / Manchester City WFC)

Jennifer Hermoso (Spain / CF Pachuca Femenil)

Lindsey Horan (USA / Olympique Lyonnais)

Amanda Ilestedt (Sweden / Arsenal WFC / Paris Saint-Germain (FRA) prior to June 2023)

Lauren James (England / Chelsea FC)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC)

Mapi León (Spain / FC Barcelona)

Hinata Miyazawa (Japan / Mynavi Sendai)

Salma Paralluelo (Spain / FC Barcelona)

Keira Walsh (England / FC Barcelona)



¿Cómo puede ayudar a Linda Caicedo a ganar?

​

Tome nota: las ganadoras del premio The Best son elegidas por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en Fifa.

​

En ese último renglón es donde usted, con su voto, puede ayudar. Solo ingrese a www.fifa.com y ahí le aparecerán habilitadas las opciones de votación para el premio The Best. Usted ya conoce a Linda: ¡solo vote y ya!