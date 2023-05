¿Mundial femenino sin transmisión de TV? FIFA tomaría dura decisión

El Mundial femenino de mayores que se disputará el próximo 20 de julio de 2023 en Australia-Nueva Zelanda se podría ver afectado en cuestión de derechos de transmisión, tras la decisión que tomaría el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que la oferta no es justa y se vería obligado a no disponer el evento a varios países.

En Ginebra, Suiza, Infantino informó que las cadenas de televisión tienen que seguir el buen ejemplo del organismo y paguen un precio justo por los derechos de transmisión de la competencia internacional más importante del fútbol femenino.





“En primer lugar, el 100 % de los derechos pagados se destinaría directamente al fútbol femenino, en nuestro esfuerzo por promover la igualdad de condiciones y de retribución. En segundo lugar, los organismos públicos de radiodifusión, en particular, tienen el deber de promover el deporte femenino e invertir en él”, dijo Infantino.



Además, agregó: “Las cifras de audiencia del Mundial femenino son del 50-60% de las del masculino y, sin embargo, las ofertas de los organismos de radiodifusión en los cinco grandes países europeos para el femenino son de 20 a 100 veces inferiores a las del masculino", referenció Infantino.



De esta manera, si no se pagan los precios justos por la transmisión de televisión de países potencia de Europa, la medida afectaría directamente a Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, naciones donde el fútbol femenino está posicionado y tiene buen desarrollo en esta rama del fútbol.



Cabe mencionar que en este Mundial femenino participará la Selección Colombia de Nelson Abadía, quien integra el grupo H contra Alemania, Marruecos y Corea del Sur.