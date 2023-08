Rubiales, con todo en contra: FIFA anuncia proceso por beso a Hermoso

El escándalo que enfrenta Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol de España (RFEF) por el beso que le dio a Jenni Hermoso en plena celebración del título del Mundial Femenino, tiene un nuevo capítulo.

Mientras en España ha sido citado el directivo para explicar su comportamiento, en Suiza se han puesto del lado de la jugadora y han tomado una decisión radical.



"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha informado en el día de hoy al Sr. Luis Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), de la apertura de un procedimiento disciplinario contra él con base en los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA el pasado domingo 20 de agosto de 2023", confirmó la entidad rectora el fútbol mundial.



Dice la entidad que "estos hechos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA", por lo cual se abre el procedimiento, del cual no se hará ninguna declaración hasta no tener un fallo..



"La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario", explicó la FIFA.

Cada día se hace más insostenible Rubiales en su cargo pues, evidentemente, después de que la propia Hermoso asegurara que no fue ni mucho menos un beso consentido, se espera su salida.