Dimayor habla, como cada año, de Liga Femenina larga: ¿se cumplirá?

Terminó con éxito la Liga Femenina Betplay 2023 y la coronación de Independiente Santa Fe fue el moño para una competencia muy disputada, a pesar de su corta duración.

El torneo duró poco más de tres meses y es una queja constante para las jugadoras, que difícilmente pueden mantener el nivel competitivo con torneos tan cortos.



“Mi opinión personal es que tenemos que tener un número menor de clubes para poder subir el nivel técnico al campeonato y de alguna manera alargar un poquito la Liga, es decir, de febrero a septiembre, antes de la Copa Libertadores. Es la idea y espero contar con el apoyo de los clubes para desarrollarla el próximo año", le dijo Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, al diario El Tiempo.



El formato de siete meses debe pasar por la asamblea de fin de año: "Tenemos que trabajar con los clubes, los directamente comprometidos en esto, para que podamos diseñar un campeonato con un poquito más de continuidad. Se me ocurre que pueden ser dos meses más, es decir, un campeonato de 8 meses máximo”, dijo el dirigente.



Lamentablemente, según él, el tema económico no se ha podido resolver y por eso la competencia no es más larga: “No nos fue bien, es la verdad. Mucha gente habla de fútbol femenino, pero al buscar el apoyo del sector privado, no existe. Hay que trabajar en eso. Yo tenía cuatro patrocinadores que dijeron verbalmente que sí y al concretar no aparecieron”, lamentó.



Eso sí, con el apoyo del patrocinador, el Ministerio de Deporte, de la propia Conmebol y la FIFA, no hubo pérdidas: "No las da por nuestro patrocinador Betplay que fue un apoyo muy importante así como la federación Colombiana de Fútbol".



El segundo semestre, después del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y la Copa Libertadores, hace difícil pensar, como reconoció el propio Jaramillo, que haya más competencia en el resto del año.