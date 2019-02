La mejor defensa es el ataque: FCF señala a jugadoras de la Selección

Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), respondió a las recientes quejas de las futbolistas que han hecho parte de selecciones Colombia y que van desde denuncias de acoso sexual y laboral hasta desidia y manejos poco claros de entrenadores.

Aquí, punto por punto, su defensa:



La denuncia de acoso sexual y laboral

En el caso de Sigifredo Alonso, preparador físico de Didier Luna, se acercó un pariente de la niña, lo referimos a la oficina jurídica de la Federación para las denuncias que tuviera a bien presentar. El señor Alonso estuvo tratando de contactar a la Federación para ser contratado de nuevo, él dijo que no hubo ninguna denuncia en su contra, lo certificó, pero no se le reintegró porque había antecedentes y decimos: verdad sabida, buena fe guardada. Ya enredado en esos temas no había por qué sostener a alguien que, con pruebas sin ellas, estaba relacionado con manejos que no son éticos. Paso a seguir, esperaremos que haya decisiones, pediremos a la Fiscalía pruebas para que nuestra comisión disciplinaria investigue no sólo para encontrar la responsabilidad y la ocurrencia sino para saber si hubo denuncias temerarias, que los acusados respondan pero también el que difamó.

Voy a solicitar acompañamiento de la comité de ética de la FIFA para que se haga una investigación seria, vamos a aclarar la situación adentro pero también afuera, es justo que hasta ahí lleguemos. Vamos a pedir investigaciones por la derecha y por la izquierda, que se investigue y que se establezcan los responsables.



Problemas internos con Felipe Taborda

Fui delegado de Colombia a los Olímpicos de Brasil, la preparación de esa selección incluyó partidos en China y Estados Unidos. Contra el equipo americano tuvimos derrotas 9-0 y 5-0. Eran las primeras goleadas similares. Como yo estaba ahí, me preocupé y pregunté que le faltaba a la selección. Abordé unas niñas que consideraba líderes para preguntar qué pasaba y me dijeron que las niñas que estaban ahí no debían estar, que había otras titulares que no las había convocado Felipe Taborda. Me dijeron que el técnico tuvo problemas antes en la clasificación a un campeonato, que el asistente era Nelson Abadía, que tenía más experiencia en fútbol femenino y que en el campeonato, cuando se hacían cosas importantes, ellas se felicitaban con él y no con Felipe y que el técnico se había sentido celoso y eso generó dificultades. Ellas prestaban más atención a la táctica de Abadía que de Taborda y a raíz de eso, Felipe no las había llevado a Estados Unidos y ahí estaban los resultados.



Hablé con Felipe Taborda y se lo expliqué. Llegamos a los Olímpicos, perdimos contra Francia y en la reunión para hacer el análisis, Felipe dio sus explicaciones, una niña pidió la palabra y en vez de hablar del partido vino a colación lo que pasó en Estados Unidos. Le reclamaron que las llevó por obligación porque no les encontró reemplazos, me tocó cortar porque estaba pasando a mayores. Dijeron que a Felipe no lo querían ver en malos términos. El grupo amenazaba con no seguir participando mientras él estuviera en el banco, le pedí a Felipe que se aislara y que encargara a Pedro Alzate. Yo hice el correctivo interno, volvimos y le pedí la renuncia a Felipe Taborda. Me imagino las fisuras de ese grupo, al que le pedí que mantuviéramos las cosas en el camerino y así fue hasta ahora que hablamos a raíz de este problema.







Los viáticos

Cuando un jugador de la selección mayor trabaja en selección recibe su sueldo por parte de su club. Las niñas no trabajan en clubes profesionales, tiene empleos en otros sitios, les dan permiso una vez pero después sufren recortes de sueldo pero aquí no se pagan viáticos y ,e parece que eso sí es injusto Traje el reporte al comité ejecutivo pero se explicaron las razones apra no pagar viáticos en Colombia sino solo en el exterior, pero no estuve de acuerdo, lamentablemente es la directriz que se dio.



Tiquetes por cuenta propia

No podemos confirmar si es así. Tenemos que averiguar si es cierto o no, porque entiendo que los jugadores cuando son convocados a las selecciones nacionales tienen sus tiquetes. Voy a averiguar si es así, y si está pasando me parece injusto.

Lo correcto sería que se creara una comisión de técnicos en la categoría Sub 20 y se mantuvieran, pero si tenemos temporadas largas sin entrenadores es porque no hay competencias oficiales.



La imagen del fútbol femenino

Uno de los motivos por los cuales es casi imposible conseguir sponsor para el fútbol femenino, por lo que estamos hablando aquí. Cuando se vinculan, se espantan. No porque sean malas sino por cómo son las relaciones internas en los equipos de fútbol femenino. A uno le dicen, le cuentan, llegan un par de líderes negativas que no están para solucionar problemas sino para tener grupitos y predominar sobre el resto. Arman problemas con el técnico porque toman decisiones que no les gustan, pero decimos verdades a medias.



El caso Camargo

Hablamos de Camargo y pasan cosas más graves. Nosotros en Colombia somos hipócritas, sabemos lo que pasa pero, como no me toca a mí, aplaudo. No lo voy a defender pero me gusta ser justo, dijo cosa que oye todos los días de todos los sectores de la dirigencia y la prensa y no lo dicen por precaución. Pero muchas de esas cosas pasan, son verdades y mentiras a medias, a él se le fue la lengua, como me pasó a mí cuando hablé del arbitraje, pero sabemos que muchas cosas pueden pasar. Entiendo que el señor Camargo ofreció disculpas, algunos dicen que un poco tarde, pero cada uno toma sus decisiones. Eso está en la Comisión Disciplinaria. No lo puedo responder yo porque no soy miembro de la comisión.







Posible reunión con jugadoras

Si quería sentar Pastrana con Tirofijo, cómo no lo vamos a hacer nosotros. Ojalá pudiera invitarlas mañana mismo a almorzar. Sería injusto sentarme con ellas cuando nos dan éxitos deportivos y no hacerlo cuando no. Eso no pasa, conmigo no pasa.



Las quejas por los uniformes

Los uniformes no se pueden devolver, por norma FIFA deben estar marcados, lo que se devuelve es la ropa de presentación, de entrenamiento cuando está en buen estado y se puede utilizar. Ningún bolsillo aguantaría un uniforme por cada entrenamiento. Se usan en una misma competencia.



¿Cuánto se invierte en fútbol femenino?

Nosotros como dirigentes deportivos no tenemos conocimiento de las partidas ni las inversiones que se están haciendo. El 12 de marzo habrá asamblea y ahí seguramente estarán reflejados los gastos, yo espero conocer esos rubros pero los maneja la contabilidad de la Federación en cabeza del presidente Ramón Jesurún.



Lo que se ha hecho por el fútbol femenino

Desde el año 1991 hasta el 2012 hicimos campeonatos de fútbol femenino en distintas categorías, nunca tuvimos menos de 25 ligas. Cuando se recomendó por parte de Fifa que si queríamos promocionar el fútbol femenino teníamos que mirar a la sub 17 y sub 19, eso hicimos. Desde 2012 hasta la fecha venimos realizando torneos en la categoría sub 20 y desde 2013, infantil, juvenil y prejuvenil a nivel departamental y de clubes.

Desde 2016 hacemos eventos de fútbol femenino a nivel de clubes. Tuvimos árbitras colombianas dirigiendo fútbol profesional, la rama femenina ha tenido gran crecimiento.



A nivel de selecciones nacionales no podemos decir que hay una federación que descuida cuando gracias a eso hemos estado en cuatro mundiales sub 17, un mundial sub 20, dos mundiales de mayores, dos juegos olímpicos, clasificación a Centroamericanos y Panamericanos, con medalla de plata. ¿Cómo hacemos ese currículo si no atendiéramos el fútbol femenino?



Lo digo para que tengamos un mínimo conocimiento de lo que se ha hecho en la Federación por el fútbol femenino, hemos tenido errores sí, hubo quejas de algunas jugadoras por el trato a las selecciones de mayores, sí, porque no se manejan igual el fútbol femenino y el masculino.



Cuándo han escuchado en selecciones juveniles temas de esta índole, comentarios de jugadores de selecciones de esta índole, en 80 años de fútbol colombiano cuándo han escuchado esto, eso prueba que manejar el fútbol femenino no es igual al masculino. Hemos escuchado las inquietudes de algunas jugadoras, en la mayoría de ocasiones, pero sobre una biblia juro, jamás oficialmente ha llegado una carta denunciando acoso laboral o sexual por parte de ningún miembro de cuerpos técnicos de selecciones femeninas de Colombia.