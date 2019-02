¿Retaliación de FCF?: 'No habrá selección mayor, solo juveniles'

Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se cansó de ver y oír quejas de futbolistas colombianas en las redes sociales y dio la cara, en nombre de la entidad.

Tan radicales como han sido las quejas de las futbolistas fue González, responsable del desarrollo femenino en Difútbol y quien ha acompañado a las selecciones nacionales en distintas competencias. Investigaciones ‘hasta las últimas consecuencias’ y ‘desconocimiento de las denuncias más graves’, en el discurso del representante de la FCF.



Pero llamó especialmente la atención un anuncio en su agenda de descargos: “Me imagino que como ahora no manejaremos selecciones mayores sino que dedicaremos la atención a selección Sub 15, Sub17 y Sub20 para proyectar el futuro del fútbol colombiano, y queremos pasar la página de las mayores de 25 años, pienso que por eso las retaliaciones. A mí no me molesta que pase. Muchas veces cuando eso pasa sirve para tomar correctivos y que la gente vea que comete errores. Haremos lo que sea necesario y llevaremos esto hasta las últimas consecuencias”, dijo.



¿No habrá Selección Colombia femenina de mayores? Es verdad que no se pudo clasificar al Mundial de Francia , pero ¿eso acaba el ciclo de jugadoras como Yoreli Rincón (25 años, en julio serán 26), Liana Salazar (26), Catalina Usme (29), Daniela Montoya (29) o Natalia Gaitán (27)?



Así, sin más, parece terminar González Alzate con una generación de jugadoras que, como él mismo recordó, clasificó a un Mundial Sub 17 femenino, el de Nueva Zelanda 2008, por primera vez y que terminó cuarta en el Mundial Sub 20 de Alemania, gracias a los inolvidables goles de Yoreli,a las gemelas Ariza, a la arquera Paula Forero, a Liana y su talento, a Melissa Ortiz, una de las que se quejó por los malos manejos en la Federación.



De un tajo quedan por fuera muchas jugadoras que se vistieron de gloria en dos Copas América, dos Mundiales de mayores (Alemania 2011, Canadá 2015), los Juegos Panamericanos 2015 y los Olímpicos de Río 2016.



La brasileña Martha, mejor futbolista del mundo, es fija en su selección para el próximo Mundial de Francia y tiene ¡33 años!







Necesariamente, la declaración deja la sensación de censura: “Si yo voy a armar un equipo y veo que tú eres una persona disosiadora, que es una influencia negativa, yo no te convoco. Si hay una niña que es llamada a una selección departamental y dice no a una convocatoria, tampoco debería ir a una selección”, dijo González Alzate, en referencia a Daniela Montoya, la primera que pagó con su exclusión de la Selección por atreverse a reclamarle al técnico Felipe Taborda.



No quería sonar revanchista, pero lo hizo. Almorzaría con ellas mañana mismo, pero les cierra la puerta de la Selección. Los pasos que se dieron para construir un prestigio internacional en el fútbol femenino podrían empezar a desandarse…