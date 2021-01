Colombia cayó goleada por Estados Unidos en amistoso femenino

Este lunes la Selección Colombia Femenina de mayores comenzó el primer ciclo de preparación rumbo a la Copa América de 2022, enfrentando en partido amistoso de preparación a las actuales campeonas del mundo: Estados Unidos.



El equipo liderado por las figuras Carli Lloyd y Megan Rapinoe superó a la tricolor por 4 a 0. Triplete de Samantha Mewis y tanto de Kristie Mewis.



Finaliza el partido. Estados Unidos derrota 4-0 a Colombia, en primer amistoso de preparación.



Min 90 - Cambio en Colombia, ingresa Kelly Caicedo, se retira del campo Gisela Robledo.



Min 85 - Gol de Estados Unidos. Kristie Mewis, hermana de Samantha, puso el cuarto tras jugada izquierda de Carly Lloyd, con bicicleta y quite incluido.



Min 83 - Centro desde sector izquierdo y Lloyd impacta de cabeza. La pelota se va sobre el horizontal.



Min 76 - Se ha bajado la intensidad en el partido. Estados Unidos sigue pisando predios de Colombia. Busca el cuarto.



Min 75 - Cambio en la selección Colombia. Se retira del campo Oriánica Velásquez e ingresa Ingrid Guerra.



Min 66 - Cambio en Colombia. Ingresa María Camila Reyes y se retira Liana Salazar.



Min 58 - ¡Se la quitó de los pies! Sandra Sepúlveda vuelve a salvar su pórtico.



Min 47 - Gol de Estados Unidos. Anotación desde el punto penal de Samantha Mewis, que amplia la ventaja a 3-0.



Min 47 - Falta en el área de Carabalí y penal a favor de Estados Unidos.



Min 46 - Cambio en el seleccionado colombiano. Ingresa Linda Caicedo, se retira Kena Romero.



Min 46 - Ya rueda el balón para la segunda etapa.



Min 45 - Finaliza el primer tiempo en Orlando, Florida. Estados Unidos gana 2-0 con doblete de Samantha Mewis.



Min 43 - Colombia intenta salir jugando desde campo propio, pero Estados Unidos presiona y recupera.



Min 39 - Nueva amonestada en Colombia: Kena Romero, cuando trataba de cortar un contragolpe.



Min 32 - Gol de Estados Unidos. Centro que Lloyd baja de cabeza y Mewis, aparece sin marca, para el 2-0.



Min 30 - Se detiene el partido. Por un golpe, la portera colombiana es atendida por el campo de juego.



Min 28 - ¡Se fue por muy poco! Rapinoe remató de pierna derecha y la pelota pasó muy cerca al vertical derecho de Sepúlveda.



Min 27 - Nueva acción en ataque para las locales. Lloyd prueba de cabeza y Sepúlveda se queda con el remate.



Min 25 - Jugada a balón parado de Estados Unidos que no sale bien y Colombia intenta la contra.



Min 24 - Nueva aproximación del seleccionado local. Llegada por banda derecha y centro que desvía la defensora Jorelyn Carabalí.



Min 22 - Amonestada Manuela Paví, en la Selección Colombia.



Min 20 - El peligro no cesa, Estados Unidos quiere más. Colombia se defiende "con las uñas".



Min 14 - Colombia se salva de nuevo tras la arremetida de Estados Unidos, que gana por la vía aérea; Sepúlveda se queda con la pelota.



Min 10 - Sandra Sepúlveda, la arquera colombiana, detiene una pelota tras un impacto de cabeza.



Min 6 - ¡Se salva Colombia! La selección local, totalmente instalada en campo rival, se pasea a placer en el último cuarto de cancha.



Min 4 - Gol de Estados Unidos. Pase filtrado para Rapinoe y centro para Mewis, que la mandó al fondo. 1-0.



Min 3 - Primera pelota parada del partido. Falta de Rapinoe sobre Jessica Caro.



Min 1 - Suena el silbato y ya se mueve el balón entre Estados Unidos y Colombia. Amistoso femenino.



0' - Actos de protocolo. Suena el himno de Colombia.



Nóminas confirmadas

Estados Unidos: Naeher; O´hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Horan; Williams, Lloyd, Rapinoe.

Colombia: Sepúlveda; Ibarguen, Carabalí, Arias, Velásquez; Robledo, Caro, Salazar, Usme, Paví; Romero.