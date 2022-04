Denuncia de machismo en la Liga Femenina en partido Huila vs. Junior

Las jugadoras y cuerpo técnico del Junior de Barranquilla mostraron su indignación y denunciaron la actitud machista del cuarto árbitro Édinson Calderón en el partido que perdieron las tiburonas 2-0 con Huila, en la fecha 12 de la Liga Femenina BetPlay 2022.



“¡Estamos cansadas!”, fue el desahogo de la futbolista Estefanía Cartagena, quien en la rueda de prensa narró lo ocurrido con el juez asistente en el banquillo técnico del Junior femenino.



La jugadora del Junior contó: “Queremos hacer la denuncia pública por el trato hacia la mujer. El cuarto árbitro Édinson Calderón, cómo es posible que se le habla amablemente que le colabore a la jueza central, y cómo es posible que él como hombre haga eso y le diga a nuestra técnica: 'No joda, deja de joder' y le manotea, y a nuestra asistente se le para de frente. ¿Quién maneja eso?”.



“Es porque es mujer. Vamos a tomar cartas, esto no puede seguir pasando, ¿por qué se le iguala a una mujer y no a un hombre?, al técnico del Huila se le quedó callado. Ahí se ve el machismo. No vamos a agachar la cabeza, hacemos la denuncia pública”, agregó Estefanía.



"¿Cómo es posible que el cuarto árbitro le manoteo a nuestra entrenadora y le dijo "Deja de joder". Estamos cansadas", Estefanía Cartagena, jugadora de Junior, manifestó su inconformidad con parte del cuerpo arbitral a cargo del compromiso entre Junior y Huila. pic.twitter.com/P9uRaPZgX1 — Angie Jaramillo Jara (@angieeja14) April 12, 2022

La asistente técnica, Jimena Barón, ratificó lo que pasó con el árbitro Calderón y lamentó los hechos.



Además, la entrenador del Junior, Yinaris García, se manifestó en sus redes sociales aceptando la derrota con Huila, pero “lo que no aceptaremos son irrespetos, expresiones ofensivas del cuarto árbitro”.