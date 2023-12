Butragueño recibió premio Golden Girl a la colombiana Linda Caicedo

Linda Caicedo no pudo estar en la entrega de un anhelado premio, el Golden Girl, que ganó tras firmar una gran temporada.

Con la Selección Colombia disputó 40 partidos, con 18 goles y una asistencia. Gracias a ello pudo firmar su primer gran contrato, nada menos que con Real Madrid, club con el que jugó 25 partidos, marcando cuatro goles y dando nueve asistencias.



Por eso mereció el premio Golden Girl como la mejor jugadora sub-21 , galardón que recogió Emilio Butragueño, director de relaciones internacionales del Real Madrid, pues ella no pudo ir a Turín por una lesión.



La delantera, nacida en 2005 , se suma así al pleno del Real Madrid en el prestigioso galardón organizado por el diario 'Tuttosport', pues el inglés Jude Bellingham fue el hombre la noche en la misma categoría.



"Es un placer estar aquí y felicidades por esta fiesta del fútbol. Quiero felicitar a Linda, que representa los valores del Real Madrid y lo que nosotros queremos que represente el equipo femenino", declaró Butragueño en Turín.



"Ella es una jugadora extraordinaria, lo está demostrando en el Madrid y en el Mundial, para nosotros es una jugadora fundamental, confiamos mucho en ella para el futuro y para el presente. Queremos crecer como equipo cada temporada y contribuir al crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo", añadió.



"Es un talento extraordinario y este premio reconoce su talento y su esfuerzo", dijo.



Por su parte, Caicedo, primera sudamericana en ganar el trofeo que comenzó en 2018, quiso estar presente y envió un vídeo a la organización que fue proyectado durante la gala.



"Agradecer por el premio y felicitar a los nominados y en especial a Bellingham. Disculpadme por no estar, sería un honor, pero por la lesión no pude ir. Quería también dar las gracias a los que creyeron en mí, al Real Madrid, a la Selección Colombia y a mi familia y pareja. Espero que disfruten de la velada", comentó la jugadora