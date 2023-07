¡Todas contra Estados Unidos en Copa Mundo! Colombia, a sorprender

Será necesaria una coalición, un frente común para vencer a la vigente campeona y lograr la hazaña de la sucesión del trono en el mundial femenino de mayores de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Estados Unidos ha sido campeón en cuatro de las ocho ediciones de la Copa Mundo, con doblete en 2015 y 2019, y parece no tener rival... salvo ella misma. A esta cita se presenta con 14 jugadoras nuevas y sin experiencia mundialista, debido a las lesiones de jugadoras habituales como Becky Saverbunn, San Mewis, Mallory Swanson y Catarina Macario, además de la necesidad de la renovación.



Sin embargo, siguen sus dos máximas figuras, Alex Morgan y Megan Rapinoe, la primera responsables del 42 por ciento de los goles de su selección y la segunda quemando sus últimos cartuchos antes del retiro. Confían las norteamericanas en jóvenes talentos como Sophie Smith y Trinity Rodman (hija del estelar Dennis Rodman de la NBA) y aspiran a que este tránsito generacional consolide su rotundo dominio en el fútbol femenino mundial.

Europa, unida por la corona





El detalle que alienta la ilusión de las rivales de las norteamericanas, además de las caras nuevas, es que vienen de tres derrotas consecutivas contra selecciones europeas: Inglaterra, España y Alemania. Si no es ahora no será nunca...



Y tal vez sean las británicas las más candidatas más relevantes. Campeonas de Europa y de la última Finalísima, llegan a Australia y Nueva Zelanda con un gran rótulo de favoritas, apoyadas en gran medida por la experiencia de Lucy Bronze, cameona de Champions League con Barcelona y la primera que logró ganar la Eurocopa y Copa de Europa.



También las 'Lionesses' han tenido que sufrir las bajas por lesión de Beth Mead, Fran Kirby y la estelar Leah Williamson y(las tres por lesiones de rodilla, pero confían en talentos jóvenes como Lauren James (hermana de Reece James) y Alessia Russo, esta última con marca de 11 goles en 22 encuentros con Inglaterra.



La siguiente en la lista de favoritas es la Selección de Alemania, que tiene dos títulos mundiales en el palmarés y ocho veces fue campeona europea. Su estrella es la goleadora Alexandra Popp pero su gran referente es Jule Brand, mediocampista de solo 21 años, mejor jugadora de la última Euro y una de las mejores del mundo.



Más en rol de sorpresa, aunque con la potencia física, el vértigo y la definición de sus colegas masculinos, Francia está también en la baraja para aspirar al título en Australia y Nueva Zelanda. Su arma principal es Eugenie Le Sommer, quien volvió al equipo nacional tras haber sido apartada en 2021, pero es la máxima goleadora histórica (88 goles) de su país y tiene nada menos que 29 títulos, entre ellos ocho Champions. El as bajo la manga es Naomie Feller, extremo de Real Madrid y letal en el contragolpe. ¿Recuerda a Hervé Renard, el DT de Arabia que le dio un susto a Messi en el Mundial de Catar? Él es su entrenador.

¿A qué apuntan Colombia y Latinoamérica?





Básicamente, las suramericanas apuntan a una sorpresa total pues en ninguna casa de apuestas están entre las favoritas a coronarse en Australia y Nueva Zelanda.



Ni siquiera Brasil, con Martha, máxima goleadora en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (hombres y mujeres) con 17 tantos y Balón de Oro 2010, le da rol de favorito a su equipo, que viene de ser campeón de la última Copa América sin ella pero le dará una despedida a su rutilante carrera en este Mundial.



Su entrenadora, la legendaria sueca Pia Sundhage, tiene la meta de darle a Brasil su primer título orbital, pero sabe que tiene difícil el primer lugar del grupo que comparte con Francia y podría cruzarse con Alemania en octavos de final. Es Brasil, en todo caso, pero no la tiene fácil.



Colombia, entre tanto, aspira más que nada a dar más de un batacazo pues su mejor figuración fueron los octavos de final del Mundial de Canadá, hace ocho años, cuando venció a Francia pero perdió contra Estados Unidos. La figuración internacional de Linda Caicedo y Leicy Santos, la experiencia de la goleadora histórica Catalina Usme y un subcampeonato en la Copa América fortalecen el sueño nacional.



Para Argentina, finalmente, el rol de favorito es muy lejano y casi se propone ganar al menos un partido y hacer una aceptable primera ronda en esta Copa Mundo.