Mensaje de paz: Elexa Bahr se disculpó por agresión contra La Equidad

El fútbol femenino colombiano estuvo en boca de todos durante esta semana. En el Estadio de techo se presentó una grave pelea entre jugadoras de La Equidad y América de Cali cuando disputaba el partido de da de los cuartos de final de la Liga BetPlay Femenina.



Elexa Bahr y Elizabeth Carabalí disputaron un balón cerca de la banda y la delantera escarlata terminó proporcionarle un puño a su rival.

Esto ocurrió hoy en el juego entre La Equidad vs. América de Cali #LigaBetPlayFemenina. pic.twitter.com/MTXCyxogmM — Sebastián Montañez (@Sebas22mg) May 30, 2023

En un vídeo, la atacante colombo-americana pidió disculpas, envió un mensaje de paz y reiteró su deseo de luchar por el campeonato.



"Primero quiero decirles que pido disculpas a La Equidad, al América, a mi equipo y mis entrenadores por mi reacción. Fue la tensión del juego y reaccioné de la manera equivocada, pero esto no es una excusa para este tipo de comportamiento", dijo Bahr.



"Espero que todo termine acá y mantengamos la paz en el fútbol. Espero que acepten mis sinceras disculpas y créanme que esto no me describe como persona y voy a continuar vistiendo la camiseta del América de Cali con orgullo. Creo en el futuro de este equipo", añadió.



"Continuaremos enfocadas en el próximo partido y en nuestro principal objetivo que es ser campeonas", concluyó la futbolista de América de Cali.