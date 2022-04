El ABC de las participaciones de Colombia en el Sudamericano Sub-20

En la ciudad de La Calera, Chile inició el Sudamericano Femenino Sub-20 de la Conmebol del 6 hasta el 24 de abril, en busca de tan solo dos cupos para el Mundial de la categoría que se disputará en el mes de agosto en Costa Rica. De hecho, solo falta definir las dos selecciones de Sudamérica para completar las 16 clasificadas rumbo a la Copa del Mundo.

Colombia fue sembrada en el Grupo A con Argentina, Venezuela, Perú y Chile. Aunque iniciaron descansando en la primera fecha, los resultados le sirvieron en la jornada inicial, y con dos empates, y dos victorias clasificaron invictas a la fase final. El debut, una igualdad sin goles ante las albicelestes, luego paridad a uno contra la vino tinto, aplastante victoria 5-0 frente a las incas, y finalmente, por la mínima diferencia, 1-0, vencieron a las anfitrionas dejándolas sin chances de clasificar.

Se han disputado nueve ediciones del Sudamericano Sub-20 que se viene jugando desde 2004. Como ha sido costumbre, Colombia clasificó a su sexta instancia final, es decir, no ha estado presente en esta instancia en tan solo tres certámenes, que por coincidencia, fueron las primeras en 2004, 2006 y 2008. Desde 2010 para la fecha, han logrado sobrepasar la fase de grupos.

Aunque jugarán su sexta fase final, las últimas cinco ediciones no logran alcanzar las posiciones de premios en el todos contra todos, sin pasar del tercer puesto. Así las cosas, las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán hacer lo que consiguieron en 2010 en la segunda casilla clasificando al Mundial de Alemania.

En esta fase final, Colombia tendrá que medirse a Brasil, Venezuela y a Uruguay. Debutarán el lunes 18 de abril frente a las brasileñas, un combinado nacional al que nunca han podido vencer en los seis enfrentamientos que han disputado. Son cuatro derrotas y dos empates

El segundo enfrentamiento, será Venezuela el jueves 21 de abril. Ya se habían visto las caras en la fase de grupos igualando a un tanto, por fortuna para las colombianas, la vino tinto no contará con una talentosa jugadora, Bárbara Olivieri que viene de sentenciar a Argentina con dos golazos de tiro libre. Salió expulsada y sancionada por dos fechas.

Los antecedentes ante Venezuela datan seis partidos, tres victorias colombianas, dos derrotas y una igualdad. El primer encuentro fue en fase de grupos el 15 de mayo de 2004 triunfo de Colombia 0-3. Y en fases finales se han encontrado en dos ocasiones, el 3 de diciembre de 2015 celebró Venezuela 1-2, luego en 2018 ganaron las cafeteras 2-0.

Uruguay clasificó por primera vez a la fase final, y se verá las caras con Colombia, una Selección a la que no ha podido vencer en tres antecedentes. La primera vez que se enfrentaron fue el 8 de marzo de 2008 con un triunfo de las cafeteras 3-1. De resto, se han jugado dos juegos más entre ambas, un 2-3 en 2014 y un 4-0 en 2015 que demuestran la supremacía colombiana.

Repasemos nuevamente lo que será este Sudamericano Femenino Sub-20 en su fase final en donde enfrentarán a Brasil, Venezuela y Uruguay en busca de un cupo para instalarse en su segundo Mundial en la historia. Colombia intentará emular lo hecho en 2010, certamen en el que fueron subcampeonas, y entraron al Mundial de Alemania sellando una buena Copa del Mundo como cuartas del torneo.

El Estadio Nicolás Chahuán Nazar de la ciudad de La Calera será testigo del camino de las cuatro selecciones en esta fase final. Así las cosas, el siguiente es el fixture oficial de cara a esta última instancia con miras a Costa Rica

Fixture de la Selección Colombia Femenina Sub20:

Brasil vs Colombia

- Lunes 19 de abril

- 5:30 p.m. (hora colombiana)



Colombia vs Venezuela

- Jueves 21 de abril

- 5:30 p.m. (hora colombiana)



Uruguay vs Colombia

- Domingo 24 de abril

- 4:00 p.m. (hora colombiana)