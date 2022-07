Pulso por Liga Femenina: ¿qué hay detrás del lío por su realización? 

El futuro de la Liga Femenina, nada más y nada menos. Esa es la nueva fuente de discordia al interior de la Dimayor.

Las buenas intenciones son el común denominador, pero las formas sí que son diferentes y han hecho, hasta ahora, imposible un acuerdo.



Del lado del presidente, Fernando Jaramillo, hay una firme intención de darle continuidad a la competencia más allá de un solo semestre. Dentro de sus argumentos está la necesidad de una preparación de alto nivel para Deportivo Cali y América, representantes del país en Copa Libertadores, y un detalle no menor: por primera vez la discusión no pasa por los recursos, garantizados por el compromiso del Ministerio de Deporte y la Propia Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



¿Y si hay dinero y necesidad de competencia, cuál es el problema? Que no se logró el compromiso de los equipos, al menos no los suficientes para un octogonal, que es el mínimo requerido para la realización de una Liga competitiva.



¿Por qué no se logró? Porque sucesivamente se fueron retirando los clubes de la convocatoria, alegando no solo problemas económicos para mantener las nóminas, sino una preocupación mayor: "pelean que con 8 equipos se hacía y no somos partidarios de retroceder, una liga de 16 se vuelve de 8 y no vale la pena, no es salir a las carreras, si se organiza y se presupuesta sí", dijo un dirigente consultado por FUTBOLRED.



Para la fuente, se creyó que la organización era solo buena voluntad y es más que eso, pues los recursos que se garantizan dan para la logística del certamen pero al parecer no para incentivar a los clubes, que quedan con la carga laboral de las jugadoras: "salvo cinco equipos, los demás hacen convenios para no pagar lo que corresponde y compiten pero para rellenar, no van por los títulos", señaló.

El pulso definitivo

Y en ese marco, con posiciones tan distantes, la última reunión de la Dimayor sembró más dudas, con una estrategia inesperada que aún no se sabe si dará resultado.



"La asamblea extraordinaria de la DIMAYOR, designó a sus cuatro representantes en el Comité Ejecutivo de FCF, para que soliciten a la Federación organizar y realizar una competencia femenina para el segundo semestre del 2022, considerando los elementos discutidos en la reunión", dijo Dimayor en un comunicado.



La idea de la entidad es que la FCF amplíe la base de competidores a través de invitaciones a club no profesionales e inclusive delegaciones departamentales, lo que podría elevar el nivel de competencia y permitiría esa preparación para los equipos coperos que se demanda. Por estatutos, Dimayor no puede hacer la convocatoria y por eso la idea fue abrir el panorama e involucrar a la Difútbol, de la que dependió en sus inicios el fútbol femenino.



Hasta ahí, un gesto de buena voluntad que buscaría mantener la competencia en el tiempo y darles a jugadoras que están haciendo su preparación a cabalidad y a los clubes que las respaldan, una razón para seguir trabajando, sin perder calidad en el espectáculo. De nuevo, los recursos para eso están garantizados.



Pero en los clubes, que alegan que desde un principio se acordó un solo torneo en el año y no dos, como se pretende ahora, tienen otra lectura de esa actitud de involucrar a la FCF: "lo pusieron por distraer, es un saludo a la bandera, o ¿qué puede hacer la FCF? Ellos patrocinan es a las selecciones. En un par de meses no se organiza un torneo, es para cumplir con los compromisos con el Gobierno o los clubes amigos, Cali y América, pero a otros equipos que fueron a Libertadores antes les tocó prepararse por su cuenta", lamentó otro dirigente.



De hecho, según él, lejos de involucrar a la FCF, lo que se pidió en la asamblea fue otra cosa distinta: "se pidió que se active el fútbol femenino y se fomente, se exige es que el otro año se haga un torneo más serio, mejor estructurado y organizado, pero aquí, si no se legisla, no hay nada que hacer", lamentó.



Y así se mantienen las posiciones tan alejadas como siempre: unos que piden Liga y otros, esos que llaman "dueños del fútbol", sin ver el fútbol femenino como oportunidad sino como un desperdicio de recursos. En el medio, las futbolistas, relegadas a torneos de un par de meses que no les permiten niveles competitivos para llegar, por ejemplo, a la selección nacional y las pone en seria desventaja frente a quienes actúan en el exterior. En las peleas de poder, ellas son las únicas que no cuentan.