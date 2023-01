Polémica por ausencia de jugadoras de Colombia a Premios Fémina Fútbol

Los Premios Fémina Fútbol lograron con éxito premiar de nuevo a las mejores futbolistas del país y en el centro de eventos Hall 74 de la ciudad de Bogotá, fueron galardonas grandes jugadoras del fútbol femenino colombiano, donde Linda Caicedo fue la más ganadora.



Sin duda el subcampeonato conseguido frente a España en el Mundial femenino Sub-17 significó el mayor crecimiento que ha logrado la rama femenina en el país y Colombia tendrá un futuro glorioso con esta nueva camada de jugadoras que hicieron historia en India.



Sin embargo, a pesar de que hubo buena presencia de futbolistas de la Selección Colombia femenina Sub-17 y algunas que jugarán la Liga Femenina esta temporada, una de las que se ausentó fue Linda Caicedo, quien se encuentra en el microciclo en Bogotá al mando de Nelson Abadía.



Pese a que el seleccionado femenino de mayores se encuentra en la capital preparando detalles hacia el Mundial de la categoría que se jugará en Australia y Nueva Zelanda, la ausencia de las futbolistas y cuerpo técnico en la gala de los Premios Fémina Fútbol sería por una orden estricta de los directivos de la FCF, quienes habrían enviado la orden para que el seleccionado no fuera a la premiación.



Hay que recordar que Nelson Abadía y las jugadoras siempre han demostrado ser comprometidos con estos premios que organiza Fémina Fútbol anualmente, pues siempre han marcado presencia y para esta edición no pudieron asistir, cancelando la cita horas previas al evento.



Linda Caicedo fue la más galardonada de los Premios Fémina Fútbol al ser la delantera del año, mejor jugadora joven, futbolista de año y además de ubicarse en el once ideal del 2022.



Ellas fueron las ganadoras en los Premios Fémina Fútbol:

​

Mejor arquera: Natalia Giraldo, América de Cali.

Defensa del año: Ana María Guzmán, Deportivo Pereira.

Volante del año: Catalina Usme, América de Cali.

Delantera del año: Linda Caicedo, Deportivo Cali.

Mejor técnico del año 2022: Andrés Usme.

Mejor jugadora extranjera en el FPC: Gisela Pino, Deportivo Cali.

Mejor jugadora colombiana en el extranjero: Natalia Gaitán, Tigres de México.

Mejor jugadora joven: Linda Caicedo, Deportivo Cali.

Jugadora influyente: Vanessa Córdoba.

Jugadora del año: Linda Caicedo.

Periodista del año: Yuly Sopó



Galardón especial Goal 2 Soul



Tercer puesto: Maryi Hurtado (Tumaco)

Segundo puesto: Isabella Cortés (Cali)

Primer puesto: María Baldovino (Corozal)