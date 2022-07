Liga Femenina II: Dimayor les tira la responsabilidad a los clubes

Desde el viernes 8 de julio renació la posibilidad de que la Liga Femenina colombiana tenga campeonato en el segundo semestre del 2022. Luego de que la Selección Colombia le ganara 4-2 a Paraguay en el debut de la Copa América, la hinchada le envió un mensaje a la dirigencia, y en cuestión de minutos la Dimayor y el Ministerio del Deporte impulsaron la posibilidad de tener fútbol femenino.



Sería una Liga corta, apenas con 8 equipos, pues ha sido difícil encontrar eco entre los clubes colombianos para la organización de la Liga II.



Justamente Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, confesó que en la interna se habrían acercado ocho equipos para apoyar un segundo campeonato de mujeres, pero hasta ahora no se ha materializado la propuesta. Por eso, les tiró la responsabilidad a los clubes.



“Se ha hablado de que si ocho clubes solicitan jugar, y hasta ahora no tengo esa carta, yo puedo hacer una Liga comenzando en agosto, desde el punto de vista administrativo no habría problema. Pero necesito la voluntad clara y expresa de por lo menos ocho clubes, y eso es lo que hemos hablado con el ministro Herrera y con el presidente Ramón. Estoy esperando esa carta de esos ocho clubes”, le dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



La Dimayor asegura que cuenta con los recursos para hacer el torneo de manera reducida. Cabe recordar que ya el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, anunció, durante la final del primer semestre entre América y Cali, que la entidad aportará 1.200 millones de pesos para la realización de la Liga Femenina en el segundo semestre.