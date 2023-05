Liga Femenina tiene fixture y fechas de cuartos de final: prográmese

La Liga Femenina terminó su fase de todos contra todos luego de finalizada la fecha 17 y quedaron los ocho equipos mejores clasificados, quienes lucharán por el título de esta edición 2023.





Después de definirse los ocho mejores a los cuartos de final, Dimayor definió las respectivas llaves, fase que se jugará en duelos de ida y vuelta, en fechas del 28 a 29 de mayo y 4 a 5 de junio de 2023.



América, Santa Fe, Atlético Nacional y Deportivo Pereira comenzarán sus respectivos partidos en condición de visitante, por lo que buscarán sacar provecho de esa condición para clasificar a las semifinales de Liga Femenina.



Así quedó fixture de cuartos de final Liga Femenina 2023:



Ida



La Equidad vs América

Cortuluá vs Santa Fe

Medellín vs Nacional

Cali vs Pereira



Vuelta



América vs La Equidad

Independiente Santa Fe vs Cortuluá

Nacional vs Medellín

​Pereira vs Cali