Arranca la Liga Femenina 2023: definida la primera fecha

Después de varias semanas de incertidumbre por la duración y formato de la Liga Femenina 2023, la Dimayor definió que será un torneo corto de 4 meses y que tendrá 17 equipos participantes para esta séptima edición que empezará la primera semana de febrero.



Tras el sorteo realizado, Dimayor definió la primera fecha de enfrentamientos y de paso recordó cómo será el formato de competencia que definirá al nuevo campeón del fútbol femenino profesional en Colombia.



La competencia comenzará el 4 de febrero y finalizará el 30 de junio, iniciando con un todos contra todos, fase en la que clasificarán ocho equipos que luego se enfrentarán en cruces de cuartos de final, semifinal y final, todos con juegos de ida y vuelta.



En la primera fecha las leonas de Independiente Santa Fe tendrán que descansar, mientras que dos partidos tendrán que ser aplazados por partidos del Sudamericano Sub-20 en los estadios de El Campín y Techo.



Así quedó la primera fecha de Liga Femenina 2023:



Junior vs Deportes Tolima

Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

La Equidad vs Atlético Huila

Cortuluá vs América de Cali

Llaneros vs Atlético Bucaramanga

Millonarios vs Deportivo Pasto

Deportivo Cali vs Real Santander

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe: descansa