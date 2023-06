Premios de Liga Femenina está en veremos: no hay cifras definidas

La Liga Femenina 2023 está llegando a su final y ya se conocen los dos finalistas que irán por el título en esta edición, siendo Santa Fe y América los dos mejores equipos de la temporada.

De igual manera, no solamente se conocen los que irán por el título, sino también los tres clasificados a Copa Libertadores Femenina que son las leonas y escarlatas, pero junto a ellas estará Atlético Nacional, quien también espera ser protagonista en el certamen internacional.



Sin embargo, a pocos días de que se den a conocer el campeón de Liga Femenina, al parecer Dimayor aún no define con exactitud cuánto serán los premios para las campeonas, subcampeonas y demás bonificaciones.



De acuerdo con Revista Semana, Dimayor no tendría definida una cifra exacta para la entrega de dichos premios en la final y los clubes siguen negociando cuánto se les dará. Por ahora, el presidente Fernando Jaramillo postuló la cifra de 350 millones de pesos.





Hay que mencionar que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, dio a conocer que la taquilla que ganaron contra Atlético Nacional en las semifinales fue otorgada a las futbolistas y se plantea que para la final puedan hacer lo mismo para que la plantilla tenga un reconocimiento extra por su rendimiento.