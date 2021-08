DIM-FI se juega su última carta en Liga femenina ante Real Santander

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas recibe este martes a Real Santander, por la novena fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las poderosas deberán imponerse como locales y esperar una combinación de resultados en Cali y Bucaramanga para mantener opciones de clasificar a la siguiente instancia. En el conjunto antioqueño no podrá estar en el banco su técnico Carlos Paniagua, suspendido por tres fechas.

Con una semana larga de trabajo, DIM-FI espera imponerse contra el complejo equipo santandereano que no tiene opciones de clasificar, pero buscará ser un buen oponente y sorprender en el Atanasio, a un equipo que le ha costado sumar triunfos en condición de local. El técnico Carlos Paniagua comentó que “aprovechamos en esta semana para recuperar físicamente al equipo, pensando en salir a buscar los tres puntos contra un gran rival como Real Santander”.



Sobre el conjunto santandereano, el técnico Paniagua señaló que “Real Santander es un rival que no tienen tanta presión ni tanta obligación porque ya no tienen opciones matemáticas de clasificar. Es un rival intenso, tienen muy buenas jugadoras, los respetamos y para eso trabajamos toda esta semana, buscando el resultado”.



Además, “teníamos la posibilidad hasta la fecha anterior de observar todos los juegos de nuestros rivales, ahora que los partidos son a la misma hora, si ganamos, tenemos la posibilidad de buscar la clasificación en Cali contra Deportivo Cali. Entrenamos muy fuertes para conseguir el triunfo y no pensar en lo que hagan otros equipos”.



Finalmente, el estratega habló sobre el estado mental y anímico de sus dirigidas pese a que no podrá estar en el banco a raíz de una suspensión por tres fechas que deberá comenzar a pagar desde este encuentro. “El equipo está feliz, en especial por el último resultado contra Bucaramanga al cual pudimos superar en el segundo tiempo. Somos conscientes que no hay margen de error y debemos ganar para mantener opciones en la última fecha”.



Por su parte, Sofía García precisó que “dependemos de ciertos resultados, independientemente de los rivales, vemos los partidos y apoyamos al fútbol femenino. El equipo disfruta el juego, cada partido y contamos con el apoyo de los hinchas de Medellín. El equipo ha estado muy enfocado, que tenemos que ganar los partidos que siguen, esta semana ha sido muy buena para trabajar y mejorar ciertas cosas que nos faltan”.



La jugadora opinó acerca del próximo rival. “Todos los equipos son muy complicados, Real Santander es muy fuerte, te puede sorprender en cualquier momento, cuenta con jugadoras muy buenas, muy rápidas. Nosotras debemos ser eficaces en el ataque y muy atentas en defensa, somos un equipo muy bueno, tenemos que mejorar en el trabajo colectivo”.



Datos entre Local y visitante



Por Liga femenina, Independiente Medellín – Formas Íntimas y Real Santander se han enfrentado en tres oportunidades, con dos triunfos para las antioqueñas y un empate. Esta será la primera vez que jueguen en el estadio Atanasio Girardot.



Alineación probable



Independiente Medellín- Formas Íntimas: Angie Mina; Laura Aguirre, Sofía García, María Mosquera, Laura Marcelo; Geraldine Cardona, Liced Serna, Daniela Montoya, Melissa Rivas; Estefanía Cartagena, Yirleidys Quejada.



D.T.: Michael Flórez (E).



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitra: Jessica Villadiego (Córdoba).



T.V.: YouTube Dimayor.





Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8