¿Mala nueva para María Paz? Difútbol dice que Pony Fútbol no es mixto

El reciente fallo de la Corte Constitucional que protegió los derechos de María Paz Mora, de 11 años, y le ordenó a los organizadores del torneo infantil del que fue excluida junto a su equipo que se le permita jugar, enfrenta un obstáculo deportivo.

El presidente de Difútbol, Álvaro González, entidad responsable del Pony Fútbol, dijo que no conoce la sentencia e insistió en su reglamento: " No conozco el texto del fallo porque no nos lo han enviado. Me refiero a lo que me han comentado. Ese campeonato terminó y el reglamento nuestro no es mixto. Tiene campeonatos femeninos y masculinos", le dijo al diario El Tiempo.



En su opinión, “La Fifa solamente permite el fútbol mixto en festivales, campamentos y en certámenes no competitivos. Es solo de carácter recreativo y hasta los 12 años. Nuestro torneo es puntuable, es competitivo, y nuestro reglamento establece campeonatos masculinos y femeninos, y la niña (María Paz Mora) ya está registrada y con carné para participar en el torneo con el club Besser, que es de la Liga de Bogotá y con muchas divisiones femeninas”, dijo.



Queda entonces en el aire la manera como se cumplirá la sentencia de la Corte Constitucional, que les ordenó a los organizadores del torneo hacer una declaración pública en la Liga Pony Fútbol 2019, en la que reconozcan que la expulsión del equipo fue arbitraria y discriminatoria, y se comprometan a no volver a incurrir en esas conductas, además de "admitir automáticamente al equipo de la menor en el campeonato de este año, con la posibilidad de que María Paz Mora participe en dicho equipo, si ella lo decide".







Si bien es cierto que la Corte no lo ordena, sí recomienda que se analice la posibilidad de hacer torneos mixtos en categorías infantiles, a lo que González contestó: "La Fifa ordena que sí se pueden hacer, pero en los términos que ya comenté".



El presidente de Difútbol fue recientemente objeto de polémica, cuando se conoció un audio en el que abiertamente admitía irregularidades en el manejo de la Selección Colombia femenina, lo que motivó un gran debate nacional que terminó en el triunfo de las jugadoras, quienes lograron que se hiciera un torneo profesional para ellas en este 2019 y anularon la decisión del señor González de acabar por decreto la Selección Colombia de mayores.