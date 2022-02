Diego Bedoya y Carolina Arbeláez hablaron del debut en Liga Femenina

Atlético Nacional femenino cayó 2-1 contra Llaneros en el debut de la Liga femenina 2022. El equipo de Villavicencio cortó una racha de 13 partidos sin ganar contra uno de los últimos semifinalistas del campeonato. En rueda de prensa, el técnico Diego Bedoya y la capitana Carolina Arbeláez hablaron sobre lo que les dejó este encuentro.

“En el primer tiempo elaboramos, fuimos ordenados y conseguimos el gol. En el segundo tiempo, no fuimos claros, perdimos la pelota y el rival aprovechó para imponerse. Destaco el ímpetu, la entrega durante el juego del equipo, especialmente en el primer tiempo que pudimos plasmar la idea de juego que queremos”, remarcó Bedoya.



Además, “la cancha estaba en buen estado, el clima fue benévolo. No debemos traer factores externos que influyeron el resultado. Llaneros nos superó ampliamente en el segundo tiempo, fue más eficaz y eso no nos favoreció para ir a buscar el empate”.



Sobre el rival, Diego remarcó que “Llaneros es un equipo rápido, con juego directo. No conocíamos mucho de ese equipo, la mayoría de los equipos en la Liga cambiaron mucho su nómina y como registro es más fácil identificar la tendencia de juego del rival”.



Por su parte, Carolina Arbeláez reseñó que “es un resultado inesperado, pero estamos acá para trabajar, buscar el resultado. El rival nos superó y, por ende, el resultado adverso. Ya estamos enfocadas en el próximo partido, corregir lo malo que hicimos en este partido. Destaco el esfuerzo de mis compañeras, del cuerpo técnico, hay que controlar mejor la pelota y evitar que el rival la recupere y nos haga daño”.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibirá a Cortuluá en el Atanasio. Partido a disputarse el próximo domingo 27 de febrero a las 11 de la mañana.



