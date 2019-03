Didier Luna niega acusaciones de acoso sexual y laboral

Luego de las acusaciones de acoso laborar y sexual que lanzó en su contra Carolina Rozo, fisioterapeuta de la Selección Colombia Sub-17 en el pasado suramericano de la categoría, que se disputó en Argentina, el técnico Didier Luna rompió su silencio para negarlas de manera categórica, ya que según él “no corresponden a la realidad y que por el contrario son atropellos e injurias a mi vida profesional, familiar y personal”.

“Las denuncias realizadas por la señora Carolina Rozo, no tienen fundamento y sus acusaciones son mediáticas y sensacionalistas, con ellas solo pretende manchar mi imagen como profesional dedicado al fútbol, vulnerando mi dignidad, la de mi familia y generando en los colombianos una imagen negativa sobre mí”, dice Luna en el segundo párrafo de un documento de dos páginas que fue entregado este jueves a los medios de comunicación.



Este lunes Carolina Rozo, fisioterapeuta del equipo en el Suramericano que se disputó en Argentina habló en La W y confirmó que las acusaciones sobre el técnico son ciertas y dio ejemplos claros de cómo fue el acoso sexual y laboral que ella evidenció en el interior del equipo.



“Fui víctima de acoso sexual y laboral por parte del director técnico de la Selección Sub-17 Femenina, Didier Luna. Sin embargo por situaciones que se estaban presentando dentro de las concentraciones empecé a notar comportamientos extraños con las niñas”, dijo.



En su caso personal, Rozo contó que el técnico dio evidenció un gusto por ella y que, como no accedió, decidió emprenderla. “En el 2017 Didier Luna me aborda con propuestas. Yo me niego. Luna me dice que me atenga a las consecuencias. Él cambia y me empieza a gritar y a presionar. Todo el cuerpo técnico se va en contra mía. Para mí era un logro colaborar con la Federación, a nosotras como profesionales no nos pagan ningún salario y si salimos de viaje con la selección nos pagan unos viáticos"



Ante estas acusaciones Luna responde en su comunicado: "Escuchando las entrevistas y leyendo las declaraciones dadas por la señora Rozo, logro evidenciar que la misma confundió la exigencia profesional con el desempeño de sus funciones, que es consigna en mi quehacer y que en un momento de competencia se hace mucho mayor, para director técnico, deportistas, cuerpo técnico y médico que representa a un país".



Luna también aclara en el documento que "los señalamientos de la señora Rozo no corresponden a la verdad y la Fiscalía se encuentra adelantando las investigaciones del caso".

Esta es la imagen del comunicado publicado por Didier Luna.