Cali busca la final de la Libertadores Femenina: enfrenta a Boca

El Deportivo Cali enfrentará este martes a Boca Juniors de Argentina, por la primera semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2022, a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito en Ecuador. Las azucareras quieren seguir haciendo historia en el máximo torneo continental de clubes, tras dejar en el camino a Ferroviaria de Brasil.



Las caleñas luego de superar a las brasileñas en la tarde-noche del sábado, tuvieron trabajos de fortalecimiento el día siguiente en el gimnasio del hotel de concentración, con la recuperación física de las jugadoras que jugaron gran parte del compromiso.



Seguidamente durante el lunes, hicieron énfasis en la parte táctica para enfrentar a las Xeneizes, que dejaron en el camino a Corinthians de Brasil. De momento el equipo no presenta ninguna baja por inconveniente físico, pero sí tendrán una variante obligada por la expulsión de Paula Medina por doble tarjeta amarilla; en su lugar estará seguramente María Morales.



Esta será la primera vez que las verdiblancas enfrenten a un equipo argentino en Copa Libertadores Femenina. Por su lado, Boca la última vez que rivalizó contra un equipo colombiano, perdió 2-1 con el América de Cali por los cuartos de final de la edición del 2020.



Sobre el partido, el técnico Jhon Alber Ortiz, dijo que “es una alegría, una semifinal en copa no se juega todo los días. Estas niñas son bendecidas y se viene un Boca difícil, que es un equipo con mucho más oficio, práctico y miraremos cómo le ganó a Corinthians; que lo aguantó y en dos o tres salidas rápidas lo liquidó. Estos equipos así, no le puedes dar ventaja, porque la primera que tienen la embocan y te complican”.



Alineación probable

Stefany Castaño; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Nancy Acosta; Gisela Pino, María Morales, Manuela Pavi, Tatiana Ariza, Elexa Bahr; Ingrid Guerra.

D.T.: Jhon Alber Ortiz.



Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador).

Hora: 5:00 p.m.

T.V.: DirecTV Sports, Win Sports, Telepacífico, Pluto TV, Facebook Watch.



Terna arbitral

Central: María Marotta (Italia).

Asistente 1: Tiziana Trasciatti (Italia).

Asistente 2: Silvia Fernandez (España).

Cuarta árbitra: Marcelly Zambrano (Ecuador).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15