Deportivo Cali femenino tiene nuevas caras para la Liga 2020

Deportivo Cali femenino ha tenido importantes incorporaciones de cara al inicio de la Liga 2020, que ya tiene sistema de juego, pero no fecha de entrenamientos en campo y menos de competencia confirmados. El estimativo es que no pueda pasarse de octubre.



La arquera peruana Maryory Sánchez, la lateral izquierda Carolina Arias Vidal, que estaba en Atlético de Madrid, y la máxima artillera de la edición, Linda Caicedo, aparecen como cartas válidas en el objetivo de hacer una buena campaña, sumándose a otras que permanecen de la temporada 2019.

Las verdiblancas quedaron en el Grupo B junto al América, Junior y Deportivo Pasto. El técnico del equipo es Álvaro Herrera y actualmente se planea inscribir 26 jugadoras luego de determinar el plantel definitivo.



Acerca de los entrenamientos realizados, Herrera le dijo a FUTBOLRED: “Bien, dándole, ya tenemos luz verde de parte de la Dimayor, cumpliendo con el protocolo y a la espera de que nos definan fechas. Hasta ahora estamos trabajando de forma virtual, resta que nos digan la fecha y seguir los lineamientos para las prácticas. No se ha podido trabajar en campo, pero hemos tratado de mantener la condición física”.



El conjunto azucarero ha sumado 12 jugadoras nuevas, entre quienes se cuentan: La arquera peruana Maryory Sánchez, Kelly Ibargüen, Kelly Caicedo (ex América), Paula Medina (ex Cúcuta y Atlético), Paula Córdoba, Laura Valdés, Angie Mina (ex Cortuluá), Manuela Paví (ex Orsomarso), Carolina Arias Vidal y la goleadora Linda Caicedo.



Sobre las damas que vienen de categorías de base, señaló: “Realmente seguimos con el proceso de las futbolistas del año pasado, adicional a eso se sostiene de dicho proceso Danna Moreno”.



En cuanto a la llave que le correspondió, acotó que “es un grupo bastante complejo porque sabemos que Junior se ha armado bien, Pasto también y jugar en la altura no es sencillo; América es el actual campeón, pero esperamos jugar bien y clasificar a la siguiente ronda”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces