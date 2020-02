Ahora sí: Linda Caicedo fue oficializada y es nueva jugadora de Cali

Este martes se hizo oficial la vinculación de Linda Caicedo al Deportivo Cali. La goleadora de la Liga Femenina 2019 y campeona con América, jugará inicialmente por un año en el tradicional rival de patio.



La institución quiere armar un plantel competitivo para la Liga del presente año, que aún no tiene fecha de inicio, por lo que el primer paso es la llegada de la delantera sensación del certamen, de apenas 14 años de edad.

En sus primeras declaraciones, la futbolista señaló que “hubo críticas constructivas y gente que no lo tomó de buena manera. Esa es la vida del futbolista, hay que ser muy profesional y como tal lo estoy tomando, estoy muy joven, obviamente se me dio un poco fuerte, pero lo he venido tomando de la mejor manera con mi familia y con mis amigos”.



Precisamente de lo que representó su paso por el campeón actual, dijo: “La relación con mis anteriores compañeras quedó muy buena, compartimos un sentimiento que fue quedar campeonas de la Liga, hay que saber que en un futuro podemos volvernos a encontrar, juntas o como rivales”.



La salida de Linda no fue bien recibida entre directivos e hinchas, aunque algunos reconoen que es muy joven y está en todo el derecho de buscar otros horizontes. Sin embargo, Carles Catalán, representante de la deportista, señaló que “hablé con Marcela y dejamos todo claro. Agradezco al América la oportunidad que le dio a Linda de debutar. Ya se habló lo que había que hablar, el Cali presentó un interés y creemos que es el ambiente y el club en el que debe estar”.

En tanto, Vanessa Alipio, encargada del equipo femenino del Cali, sostuvo que “el año pasado tuvimos una buena experiencia, a pesar de que los resultados no nos acompañaron como hubiéramos querido, pero si tuvimos un equipo competitivo. Nuestro equipo era muy joven, de hecho, nunca hemos parado, vamos a mantener la base, pero ningún rival fue muy superior, nos seguimos preparando, a la espera de que tengamos claras las fechas para hacer una planificación real. Ya pasamos la primiparada y seguramente este año estará mucho mejor”.



Otra jugadora que pasa al Cali es la defensora Kelly Caicedo, que no se había presentado a entrenamientos con América y quedó por fuera del plantel rojo.



Linda viene de ser subcampeona en Paraguay con la Selección del Valle del Cauca Infantil en el Torneo Evolución, de la Conmebol. Su gran sueño es ponerse la camiseta del Barcelona, de España, y seguramente con lo que haga en la Liga y en la Selección Colombia podría consumarlo en un futuro.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces