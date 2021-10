Manuela González, nueva ficha del Cali para la Libertadores Femenina

Deportivo Cali vinculó ocho caras nuevas para su participación en la Copa Libertadores Femenina 2021 y la más reciente es la delantera Manuel González, quien sin ser el reemplazo por posición de la lesionada Manuela Pavi, llega a ocupar su cupo.



El objetivo del cuadro verdiblanco es llegar a la final y por ello pensó en jugadoras que se acomoden al estilo ofensivo del técnico John Albert Ortiz. Justamente este año ganó el tiquete como campeón, junto a Santa Fe.

La institución, cuyo proyecto femenino tiene la gerencia de Vanessa Alipio, sumó a las arqueras Priscila Tapia (costarricense) y Ángela Acosta; la defensora central María Peraza (venezolana), la lateral izquierda Laura Aguirre; las volantes Lorena Bedoya y Daniela Montoya, así como a las atacantes Tatiana Ariza y Manuela González. “Son refuerzos de renombre y nos vienen a dar una mano importante”, señaló Ortiz.



El viaje de las verdiblancas está programado para el lunes festivo 1 de noviembre, ya que la competencia iniciará el miércoles 3. Les correspondió el Grupo C, que completan Alianza Lima (Perú), Universidad de Chile y Real Tomayapo (Bolivia).



De los trabajos tácticos realizados después de terminar la Liga local hasta el momento, el timonel afirmó: “Excelente, ya terminando, haciendo lo último de la planificación para viajar este lunes festivo”.



Acerca de por qué se decidieron por la delantera que jugó este semestre con Nacional, dijo que “más que todo porque la enfrentamos en la Liga, delantera, tiene la experiencia que disputó Copa con América, aparte que para la idea de juego que tenemos se acomoda un poco más, no es reemplazo de Pavi porque ella es más de área y Manuela es extremo, pero buscamos una variante más en el ataque”.



Sobre los refuerzos, John Albert señaló: “Contentos, creo que hicimos una buena escogencia y elección, no nos salimos de la idea y el modelo de juego que queremos, pensando más en ese recambio del once inicial del equipo que venía jugando, el que termina campeón. Poder mirar al banco y tener esas jugadoras que nos den un poco más sin salir de lo que siempre hemos implementado”.



Colombia tiene un título en la Copa Libertadores Femenina con Atlético Huila en 2018 y un subcampeonato con América de Cali en la edición de 2020, que se realizó en marzo de 2021 en Argentina.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces