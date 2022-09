Cali ya tiene analizados a sus próximos rivales en Copa Libertadores

En las últimas horas, el Deportivo Cali pudo conocer a sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2022, la cual se disputará en Quito, Ecuador del 13 al 28 de octubre, donde las dirigidas por el técnico Jhon Alber Ortiz, fuero ubicadas en el grupo A, junto a Corinthians de Brasil, Olimpia de Paraguay y Always Ready de Bolivia.

Precisamente, el entrenador habló de las sensaciones que les dejó el sorteo: “esto es bueno, positivo. Lo había dicho, queríamos el brasileño, porque nos tiene que dar la competencia fundamental, como tal y ya después mirar. Creo que nosotros no podemos apostarle a que solo Brasil y seguimos marcándole la pauta a ellos, cuando nosotros tenemos con hacerlo”.



Destacó que el grupo está preparado para el reto continental: “el equipo lo entendió, las muchachas ya las habíamos trabajado mentalmente desde una parte mía, en el cual les dije que nos iba tocar un brasileño. Tenemos que competir con los duros desde ahora, porque al final no sabes que sorpresas puedas tener y poder estar un poco más tranquilos”.



Habló de la disposición de cada rival: “hemos analizado a Corinthians, que es un equipo que defensivamente da ventajas, pero ofensivamente es muy fuerte, en la pelota quieta algo igualados, hay que salir a jugar. Los bolivianos más allá de no tener torneo profesional son los equipos que no te puedes confiar, porque te pueden hacer el gol y luego complica para poder empatarlo. Olimpia ya nos analizó, no creo que vaya a cambiar, ellos si pueden darnos sorpresa a nosotros, porque ya nos conocen”.



Luego el turno fue para la defensora central Jorelyn Carabalí, quien se siente muy entusiasmada por el nuevo reto: “la verdad estamos muy contentas, porque estuvimos al pendiente por el grupo. Sabemos que la preparación y la calidad que tenemos en nuestro equipo. Vamos a ir a dar lo mejor de nosotras, disfrutar, creemos que podemos hacer las cosas bien, que confiando en Dios nos podamos traer ese título”.



