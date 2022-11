Vanessa Córdoba no va más con el Deportivo Cali: así se despidió

Para nadie es un secreto que es difícil salir del equipo de tus amores, del club que siempre te ha gustado, pero siempre hay una forma de despedirse y esperar que lleguen mejores oportunidades de cara al futuro. Vanessa Córdoba firmó con el Deportivo Cali cumpliendo un sueño, pues aspiraba por vestirse de verde y defender el escudo de las caleñas.

Una historia que inició en Cali gracias a su padre, Óscar Córdoba con el corazón completamente azucarero y que Vanessa poco a poco fue desarrollando con el anhelo de jugar en el Deportivo Cali. Lo cumplió para la Copa Libertadores, pero el paso de la ex arquera del Querétaro de México no fue como ella tal vez esperaba. En la pretemporada, disputó la Copa Ídolas con una actuación exitosa, en especial en la final contra Corinthians atajando el penalti definitivo en la tanda para alzar el título amistoso.



La pretemporada fue ideal para Vanessa Córdoba con la expectativa de la Copa Conmebol Libertadores. Sin embargo, para la sorpresa de ella y de muchos, Stefany Castaño fue la titular. Vanessa atajó contra Always Ready y no pasó muchos problemas durante los 90 minutos. La guardameta finalizó su labor con el Deportivo Cali y se despidió de la afición y con un video demostró sus mejores atajadas durante su corto tiempo por el equipo de sus amores.



Este fue el mensaje de Vanessa Córdoba, “mi querido Deportivo Cali Femenino y Deportivo Cali Oficial, solo tengo palabras de agradecimiento para esta corta aventura de 6 meses. Llegué con la intención de aportarle a un gran equipo y proyecto que han construido con muchísimo esfuerzo a lo largo de estos años y me voy con el corazón lleno por haberlo logrado. Me quedo con el título que obtuvimos juntos y haberme podido unir a la grandísima ilusión y convicción de traernos la Copa Libertadores (aunque en este no contamos con la misma suerte). En estos 6 meses tuve que enfrentar muchísimos miedos y momentos difíciles como ser humano y ustedes me dieron el espacio para poder hacerlo y seguir creciendo adentro y fuera del campo. Por esto y por todas las experiencias vividas con cada una de las personas que hacen parte de esta institución ¡Gracias! A todo el plantel de Queeeeeens, me hace mucha ilusión seguir sus carreras desde lejos y así juntas, desde donde estemos, seguir dándole la vuelta al cuento. Hasta la próxima azucarer@s”.