Cali confirmó nuevo técnico y arquera de Selección para Liga Femenina

Deportivo Cali tendrá este año su tercera participación en la Liga Femenina 2021 y espera clasificarse a instancias definitivas, por lo cual tiene novedades en el cuerpo técnico y plantilla: John Alber Ortiz llega a dirigir el conjunto ‘azucarero, mientras que la antioqueña Sandra Sepúlveda llega a custodiar el pórtico.

El ex delantero del Tolima, de 49 años, llega con toda su experiencia a continuar el proyecto que dirigió el estratega Álvaro Herrera durante los años iniciales.



Ortiz es director técnico profesional, egresado de la Escuela Nacional del Deporte con una experiencia de 12 años en la parte formativa y élite, su proceso inicial lo vivió en la Escuela Carlos Sarmiento Lora, donde dirigió todas las categorías y fue campeón desde 2009 hasta 2015 de los torneos de Liga Vallecaucana.



Además, con la Selección Valle fue campeón infantil, juvenil y obtuvo medalla de oro de los Juegos Nacionales en Montería (Córdoba).



En la liga local ha sido estratega en dos temporadas con Cortuluá, alcanzando el tercer puesto en 2017 y el quinto puesto en 2018.



A nivel de Selección Colombia, fue campeón de los Juegos Bolivarianos con la Sub 20 como asistente técnico y participó del Sudamericano Sub 20 disputado en Ambato (Ecuador). El DT también hizo parte de la Selección Femenina de Mayores que disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.



El estratega no ocultó su felicidad de iniciar su proceso con el Cali y habló con los medios del club. Acerca de lo que significa su llegada al Deportivo Cali señaló que “es muy importante, primero por el compromiso que he creado con un club de la magnitud del Cali, sinónimo de grandeza, que siempre ha distinguido por la organización, es el único con estadio propio, instalaciones, sedes deportivas, y sin duda un orgullo por lo que el equipo representa para Colombia y nuestro fútbol en sí. Esta es una gran oportunidad, estamos contentos, felices, la gratitud total para Dios que nos coloca en este camino”.



Sobre lo que le espera en esta tercera participación de los ‘azucareros’ señaló que “el rol y los retos que tenemos a tener en cuenta son colocar al equipo con el título, podrá sonar atrevido, con algo de soberbia, pero la experiencia de haber competido en dos ligas, de conocer muchas de las jugadoras que están con el Deportivo Cali desde algunas selecciones Valle, tanto infantiles como juveniles y ver esa etapa de desarrollo, nos brinda un poco de confianza, desde su juego, hasta su carácter como persona. Esto nos da un espacio cómodo para trabajar con ellas”.



En cuanto a la modalidad de campeonato dijo que “la Liga es corta, son 10, 12 partidos, creo que desde lo mental hay que preparar al grupo, aparte de lo físico y técnico táctico, desde ahí tendremos 12 finales, batallas que tendremos que cabalgar, considero que se hace más cómodo cuando se van librando una a una, no es descabellado asumir que tenemos para campeonar”.



Jhon Albert inició trabajos desde el 1 de junio y considera que se está armando un buen equipo desde lo profesional, también con el cuerpo técnico. “Estamos trabajando arduamente por el título y sé que lo podemos lograr”.



Entre tanto, la experimentada Sandra Sepúlveda procede del Medellín y ha hecho un importante proceso en la Selección Colombia.



Sepúlveda fue finalista con el DIM en 2019 cuando enfrentó al América de Cali, aunque lamentablemente no pudo levantar el trofeo de campeona.



Cali conforma el Grupo B junto a América y Llaneros, ya que Cortuluá desistió de competir en el certamen por falta de recursos.



Sandra Sepúlveda Foto: Archivo particular

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces