Así festejó Deportivo Cali su primera estrella en la Liga Femenina

La alegría era inocultable en el majestuoso Palmaseca. Todas las tribunas se tiñeron de verde para esperar el desenlace del juego de vuelta de la final de la Liga Femenina 2021 entre Deportivo Cali y Santa Fe, con más de la mitad del título en el bolsillo tras el contundente 1-4 conseguido en Bogotá.



El elenco verdiblanco marcó doblete por intermedio de la figura del encuentro, Linda Caicedo, pero las ‘leonas’ aferradas a su amor propio reaccionaron y lograron el empate 2-2 a través de Liana Salazar y Fanny Gauto en una acción de tiro de esquina.



No obstante su ímpetu, las ‘cardenales’ no pudieron conseguir más goles y tras 94 minutos de juego la algarabía de 11.260 aficionados se apoderó del escenario. Un global de 6-3 le daba la corona al cuadro verdiblanco que dirige John Albert Ortiz.



Su gran campaña en 14 partidos, de los cuales ganó 10 y empató 4, ratificó que la apuesta iba en serio, luego de eliminar en primera ronda al América y al Medellín-Formas Íntimas, consiguiendo también el cupo a la Copa Libertadores



Por eso cuando sonó el pitazo final de la nortesantandereana María Victoria Daza los aficionados corearon los nombres de las jugadoras y del entrenador, agradeciéndoles por la notable actuación y por iniciar un proceso que aspiran les dé muchos frutos más.



Guillermo Herrera, el ministro del Deporte, las acompañó en el saque de honor y luego cuando todo era fiesta con las medallas y el trofeo de campeonas, justo premio a la forma en que se entregaron partido a partido.



El funcionario apareció en Palmaseca tras presenciar el triunfo de Colombia en la Copa de Naciones de Pista en el Velódromo Alcides Nieto Patiño y redondeó con el triunfo de las verdiblancas.



La vuelta olímpica, acompañada con el 'Pachito E' Ché' retumbaron con fuerza y el plantel se embriagó de júbilo para recorrer el borde de la cancha y ofrecer la corona a sus hinchas.



Palmaseca volvió a sentir lo que significa un título, con un grupo de guerreras aplomadas que entendieron bien la propuesta futbolística de John Albert Ortiz y con mucha humildad fueron paso a paso.



El entrenador ‘azucarero’ dijo al final del encuentro: “Muy contentos, no nos sentimos favoritos porque era una experiencia muy difícil, más allá de que lo había hecho este equipo en el primer torneo, cuando no estábamos, pero hoy liberamos todo esto, vemos nuestro sueño cumplido y lo planificado se dio, hay que darle la gloria a Dios que nos tiene aquí para esta gran dicha”.



Acerca de terminar campeones e invictos, señaló que “un trabajo excelente, las muchachas entendieron la idea y el modelo de juego, creo que aparte de invictos y la valla menos vencida habla bien de eso y que las muchachas fueron muy receptivas”.



Ortiz agregó que “después de un muy buen primer tiempo creo que las muchachas sintieron que ya estaba, Santa Fe es un gran equipo, hay que felicitarlo, pero a partir de allí las supimos llevar y gloria a Dios fuimos campeones. Vamos a ver qué jugadoras podemos traer, vamos a retomar el equipo y con lo que tenemos hay que seguir trabajando, no podemos parar”.



Por su parte, Linda Caicedo, figura y autora de un doblete en este encuentro, señaló: “Fueron goles que hacía rato venía trabajando, de picadita, Jorelyn, hoy fue el día, estoy muy feliz de estar acá en este lindo estadio, con esta gente linda, muy merecido, trabajamos todo el año para lograr esto y la verdad no tengo palabras, tengo ganas de llorar, y nos lo merecíamos”.



La futbolista de 16 años, que antes había sido campeona con América, sostuvo sobre su jerarquía que “eso es creer en el talento de uno, también con el apoyo de mis compañeras”.



En cuanto a la sociedad que armó con Manuela Pavi, sostuvo que “acá hay mucha unión, independiente de los nombres, con Pavi llevo jugando hace mucho, nos entendemos, somos la dupla y tenemos que aprovecharlo”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces