Más denuncias contra Luna: habló la fisioterapeuta de la Selección 

Dentro del marco de conflictos que se han denunciado poco a poco en el ámbito de la Selección Colombia Sub-17, este lunes habló Carolina Rozo, fisioterapeuta del equipo en el Suramericano que se disputó en Argentina.



La profesional habló en La W y confirmó que las acusaciones sobre el técnico son ciertas y dio ejemplos claros de cómo fue el acoso sexual y laboral que ella evidenció en el interior del equipo.



“Fui víctima de acoso sexual y laboral por parte del director técnico de la Selección Sub-17 Femenina, Didier Luna. Sin embargo por situaciones que se estaban presentando dentro de las concentraciones empecé a notar comportamientos extraños con las niñas”, dijo.

En su caso personal, Rozo contó que el técnico dio evidenció un gusto por ella y que, como no accedió, decidió emprenderla.



“En el 2017 Didier Luna me aborda con propuestas. Yo me niego. Luna me dice que me atenga a las consecuencias. Él cambia y me empieza a gritar y a presionar. Todo el cuerpo técnico se va en contra mía. Para mí era un logro colaborar con la Federación, a nosotras como profesionales no nos pagan ningún salario y si salimos de viaje con la selección nos pagan unos viáticos"



"Inició la concentración en diciembre de 2017 y de un momento a otro empiezo a notar cierta cercanía del señor conmigo para decirme: 'Estás muy linda, preciosa'. Hay personas que se lo dicen a uno, pero uno sabe la intención y no quería generar un conflicto en el inicio del proceso… Se lo comenté a una compañera del grupo médico y le dije que no creía que fuera a volver a la próxima convocatoria… Me volvieron a llamar y pensé que el señor había cambiado pero ahí fue el detonante"., explicó.

Luego de eso, durante el Suramericano de 2018 que se jugó en Argentina, las declaraciones del técnico hacia ella fueron más certeras.

"Un día el señor se acercó con una foto que yo había publicado en una red social y me dice: 'Esta es la mujer que quiero para mí, no te descuides porque te voy a robar un beso… Yo te estoy hablando en serio, yo quiero tener algo contigo, yo quiero tenerte como 'amiga especial.

Yo quiero que me des un espacio en tu corazón, te puedo llevar a cosas grandes en el fútbol, a lo que tú quieras '.



Luego complementó: "El señor no me vuelve a dirigir la palabra, a sabotear mi trabajo, a gritarme, a sobrecargarme de trabajo. En 2 oportunidades me acerqué a él a tratar de preguntarle si tenía alguna inconformidad con mi trabajo y me dijo: 'Usted sabe que esto es personal, así que trabaje maestra'.

Son muchas las jugadoras que han pasado por la dirección de Luna, especialmente en la Liga de Bogotá. Foto: Tomada de FCF

Ella también habló de lo que vio con el entrenador de la Selección Colombia y las jugadoras que él dirigía en el plantel Sub-17.

"Él tenía unas maneras de expresar su afecto con una manera que no es normal: acercarse a su cara, tocarles la cola, abrazarlas, tocarles la espalda. Para mí eso fue muy preocupante. Todo eso me motivó para quedarme y ver que era lo que estaba pasando. Ellas pasaban en su licra, él las veía y les pegaba en la colita, para mí no está bien. No es normal", dijo.

Rozo contó que él, supuestamente, se escudaba detrás de una figura paternal para así poder tener una cercanía especial con las jugadoras menores de edad. Incluso

"Él les decía '¿no me puede besar o es que les da miedo?', varias veces pasó eso. Yo noté temor en algunas de ellas, otras normal y otras en tono de burla. Para ellas es un sacrificio fuerte estar ahí por sus situaciones y el esfuerzo lo hacen de diferentes formas".

También se refirió al caso de Sigifredo Alonso, quien era el preparador físico del equipo y salió después del Suramericano. Sobre este hombre, Rozo explicó que conoció algunos detalles de la denuncia de una de las jugadores sobre un intento de abuso que traumó a una menor de edad.

“Me dio muy duro saber eso. Él se le metió al cuarto. Ella me dijo que tenía mucho miedo, no quiero dormir sola, yo no sabía lo que estaba pasando. En el hotel del Suramericano colocaron una puerta con acceso a este señor. Menos mal estaba con una compañera y ella me decía que ella lloraba mucho, tenía mucho miedo, pero decidimos ponerle una silla para trancar la puerta. A ella la aislaron como a mí", contó.