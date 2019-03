'Quedó claro que no existieron y que no habrán vetos': Ramón Jesurún

Ramón Jesurún habló este lunes luego de la reunión que tuvieron las jugadoras y la Dimayor para definir el futuro de la Liga Femenina profesional. El presidente de la Federación Colombiana de fútbol se refirió a varios temas del fútbol femenino, teniendo como gran polémica los vetos de los que habló y mostró Daniela Montoya, por Álvaro González Alzate.

"Si algo quedó claro hoy es que no existieron vetos. Así como a los entrenadores se les exigió no recibir presiones de agentes de jugadores, también quedó claro que desde el comité no hay vetos", dijo el presidente.



Álvaro González y su continuidad como delegado de la Federación.



"Álvaro González. El doctor González fue el responsable como delegado, tuvo la vivencia de lo vivido en las últimas convocatorias, Copa América, Los Juegos Centroamericanos y Olímpicos y él más que nadie era testigo de lo que sucedió durante esos periplos, aquí se trata de construir y reivindicar y a eso nos comprometimos en un buen ambiente a que las cosas mejoren sustancialmente. No sabemos si sigue, en el comité ejecutivo ante tantas competencias se nombran delegados para cada competencia y si él lo considera y el comité lo considera puede seguir por su experiencia".

Acerca de la reunión con Vanessa Córdoba, Isabella Echeverri, Carolina Pineda y Natalia Gaitán.



"Arranca un nuevo proceso, aceptando de parte y parte algún error que hubiera sucedido, me siento muy contento, porque con estas crisis las soluciones llegan y los resultados deben volver a presentarse. Siempre hemos creído en nuestra Selección femenina de mayores. Vamos a estar cerca de ellas y ellas de nosotros. Lo importante es que la Selección vuelva, como lo fue durante mucho tiempo, a ser protagonista internaciona".



"El dialogo fue muy fluido y sincero, pienso que de ambas partes logramos establecer mecanismos pendientes a que nuestra selección fémina de mayores sea la que siempre ha sido. La Federación reconoce errores que en un momento determinado haya podido haber cometido. Lo más importante restablecer una comunicación permanente entre ellas y nosotros. Me siento muy satisfecho de que las almas del cauce de este río hayan llegado a nuestro nivel".



El tema de la Liga Femenina para que vuelva a ser profesional.



"El tema del fútbol profesional femenino corresponde a la Dimayor, todos están de acuerdo en hacer los esfuerzos necesarios para que no se acabe. Cuando se habló de que no pudiera continuar, tiene que ver con la viabilidad económica y empresarial que en este momento tenemos. Mañana hay reunión y al fin y al cabo los que toman la decisión son los clubes. Y pienso que dentro de este replanteamiento y haciendo el esfuerzo económico si los clubes desean que siga la Liga, seguirá y se va a implantar".



Tema de la Selección Colombia Femenina.



"No hay ninguna duda de que vamos a hacer un esfuerzo, la comunicación quedó restablecida con ellas. Vamos a trabajar muy aceleradamente en el proceso de Juegos Panamericanos, en los que estamos clasificados. Nelson Abadaia seguirá al frente de esa Selección. Ya hablé con él y le pedí un plan de trabajo lo mejor posible y no vamos a escatimar en ningún esfuerzo en que la Selección llegue bien a ese torneo".



Patrocinadores de la Selección Colombia.



"Una de las cosas importantes que pasó fue lo que pasó con nuestros patrocinadores, quienes en un gesto enaltecedor se ofrecieron con sus grupos empresariales a crear unas comisiones en pro del fútbol femenino a coayudar y lo aceptamos de muy buena gana y eso ayudara a que trabajemos para que vuelva a ser protagonista".



Las críticas que recibieron por los escándalos anteriores.



"El fútbol tiene una particularidad en Colombia en que es de un total interés público y puede opinar sobre su comportamiento y nosotros debemos aceptar que así sucede, tenemos nuestros argumentos, hacemos la mea culpa por si se cometieron errores, creo que se exageraron algunas cosas. Hubo un tema de ético-penal, que lamentamos mucho y la insatisfacción que mostraron las jugadoras de mayores que creo hoy quedó totalmente solucionado, quedó claro que para la federación no solo el fútbol de mayores masculino tiene importancia sino también el femenino.